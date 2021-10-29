Король: БГУ ориентирован на подготовку специалистов XXI века

Классичность и экологичность самой сути БГУ предопределяет его настоящее и будущее. Об этом на торжественном заседании Совета Белгосуниверситета по случаю празднования 100-летия БГУ заявил ректор Белорусского государственного университета, доктор педагогических наук, профессор Андрей Король.













Ректор БГУ, отметив богатую историю ведущего вуза Беларуси, подчеркнул:

– Классичность и экологичность самой сути университета – его характерная черта, предопределившая настоящее и будущее вуза. Наш университет ориентирован на подготовку специалистов XXI века. В Белгосуниверситете активно работают технологии по развитию личностного потенциала студента, его самореализации. Сегодня в Беларуси каждая пятая кандидатская диссертация и каждая шестая докторская защищается в БГУ. И университет наш намерен оставаться флагманом и впредь.

Стоит заметить, что 100-летие Белгосуниверситета – значимое событие для Беларуси и национальной системы образования. БГУ стал первым и главным университетом в республике, празднование его 100-летия решением ЮНЕСКО включено в Календарь памятных дат на 2020–2021 годы.

Занятия здесь начались 30 октября 1921 года. Изначально в структуру входило три факультета – рабочий, медицинский и общественных наук. Их студентами в то время были 1390 человек. Штат преподавателей включал 49 человек, в том числе 14 профессоров, 25 доцентов и 10 ассистентов.

Современный БГУ представлен 18 факультетами, 6 образовательными институтами, 7 учреждениями образования; 6 научно-исследовательскими институтами; 42 научно-исследовательскими лабораториями; 8 инновационными производственными предприятиями; 177 кафедрами; 3 учебно-опытными станциями, 6 музеями. Фонд фундаментальной библиотеки БГУ насчитывает около 2 млн томов отечественной и зарубежной литературы. Коллектив БГУ составляют более 7000 сотрудников. Образовательный процесс обеспечивают свыше 3500 преподавателей, из которых 8 академиков, 11 членов-корреспондентов НАН Беларуси, более 210 докторов наук и профессоров, свыше 1000 кандидатов наук. Численность обучающихся составляет около 25 000 студентов, магистрантов, аспирантов и докторантов. Среди них – более 3200 иностранных граждан из 60 стран.

За весь период существования в БГУ подготовлено около 185 000 специалистов, 4700 кандидатов и 700 докторов наук, а иностранных специалистов, магистрантов, аспирантов – более 15 000. В числе выпускников известные ученые, академики, профессора, лауреаты государственных премий СССР, БССР и Беларуси, менеджеры высшего звена крупных компаний. Из стен БГУ вышли народные поэты, заслуженные деятели, призеры Олимпийских игр.

БГУ входит в число лучших университетов мира, занимая высокие позиции среди 30 тысяч существующих учреждений высшего образования. Сегодня ведущий белорусский вуз представлен в рейтингах 12 агентств, включая «большую тройку» QS, THE и Шанхайский.

Сегодняшнее торжественное заседание Совета БГУ стало ключевым мероприятием в программе празднования 100-летия ведущего вуза страны и кульминацией юбилейных празднеств, стартовавших годом ранее.

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