Гигин: шаг с выходом Беларуси из обязательств по реадмиссии вполне логичен

– Это абсолютно правильный шаг, – считает Вадим Гигин. – Закон о реадмиссии был нужен нам для того, чтобы упростить в том числе нашим гражданам пересечение границы Евросоюза. Удешевление шенгенских виз, возможность вообще сделать их бесплатными. А от нас требовали этой процедуры реадмиссии. У меня ощущение, что они не до конца понимают и просчитывают то, что происходит в Беларуси и вокруг страны. Долгие годы наблюдаю за дипломатами, политиками, которые являются уполномоченными, экспертами по белорусской тематике. Это люди, которые зачастую вообще никогда в Беларуси не были, далеко не всегда разговаривают на русском языке, слабо представляют наши реалии и руководствуются стереотипами, сформированными в годы холодной войны. Поэтому их решения и выводы, к которым они приходят, часто просто не соответствуют действительности.
– Что хотели европейцы, и в частности Польша, Латвия и Литва? – задался вопросом гость студии. – Что они будут вести против нас агрессивную политику, давать нам негативные оценки, вводить санкции, а мы будем выполнять свои обязательства по охране их границ? С какого перепугу? Более того – они прервали контакты на официальном уровне, на уровне пограничных ведомства. Фактически стали нарушать те законодательные акты, которые приняли, и процедуры нормального обеспечения безопасности и охраны государственных границ. Возник вопрос: почему Беларусь должна нести на себе это бремя? И наша страна предприняла вполне законный шаг: раз вы не выполняете свои обязательства, мы аннулируем этот закон, но легально, на законодательном уровне. Что бесит Запад? Беларусь все свои шаги делает законно, с соблюдением всех юридических процедур. Возьмите ситуацию с самолетом Ryanair. Мы говорим: давайте проведем разбирательство. Они, не вникнув в ситуацию, сразу принимают политическое противоправное решение, а затем начинают присылать какие-то группы по расследованию и спускать дело на тормозах. Это что – подход правового государства? Ни в коем случае.
– Шаг с выходом Беларуси из обязательств по реадмиссии вполне логичен, – подчеркнул аналитик. – И еще один важный момент: Польша, Литва, Латвия участвовали в операциях НАТО либо операциях под командованием США. Ваши политики несут ответственность за тот хаос, который создан в Ираке, Афганистане. Поэтому примите тех людей, которые вам в том числе поверили. Будьте последовательны до конца.
Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» утром с понедельника по пятницу. В программе обсуждаются самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие представители ведомств, политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.
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Гигин: гражданская мобилизация, которая привела к достижению успеха в отстаивании Беларуси, продолжается
Гигин: в наших интересах, чтобы Афганистан был стабильным государством
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