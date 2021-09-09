Гигин – об отказе Литвы и Латвии в правовой помощи по уголовному делу о геноциде: чего еще можно было ожидать от режимов, которые реабилитировали нацистов?

Председатель правления республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское общество «Знание», политолог Вадим Гигин в ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» прокомментировал то, что более 160 ранее неизвестных мест массового захоронения осмотрено по делу о геноциде белорусского народа, и, в частности, оценил отказ Литвы и Латвии в правовой помощи по этому уголовному делу.
– То, что творили нацисты и их пособники, не поддается общечеловеческому пониманию, – подчеркнул гость студии. – А что касается позиции Латвии и Литвы… Чего еще можно было ожидать от режимов, которые реабилитировали нацистов? Причем не просто реабилитировали. У правящих партий в этих странах и части партий, находящихся в оппозиции, неонацистская идеология стала программной. Да, они не называют это неонацизмом. Но мы должны понимать, что литовский и латвийский национализм разлива Второй мировой войны – это фашизм. Не только потому что они были прислужниками гитлеровцев. Собственно, в их идеологии была заложена славянофобия: ненавидели славян, считали, что они представляют для них угрозу, проводили репрессии против русских и белорусов в том числе по этническому признаку, и делали это даже до Второй мировой войны. В Латвии и Литве до ее начала существовали диктаторские режимы. А когда их оккупировали нацисты, это все расцвело буйным цветом. Была жуткая пропаганда – антисемитская, антиславянская, антикоммунистическая, антисоветская. И следующий момент – на Запад сбежали бывшие коллаборационисты, то есть те же самые нацисты, на которых западники закрывали глаза, потому что их было выгодно использовать против Советского Союза. Затем эти диаспоры в значительной степени сформировали идеологический мейнстрим современных Латвии, Литвы и Эстонии. Они стали занимать должности. Валдас Адамкус, безусловно, придерживающийся фашистской идеологии, занимал пост президента Литвы. И такие же были в Латвии. Чего мы от них хотим? В значительной степени это уже даже не парафашистские государства, как Украина, а страны, где неофашистская идеология стала частью политического мейнстрима. Конечно, они будут нам отказывать в правовой помощи. Но это не остановит наше расследование. Мы должны показать всему миру, что это такое.
Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» утром с понедельника по пятницу. В программе обсуждаются самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие представители ведомств, политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих СМИ.