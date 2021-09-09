Гигин: гражданская мобилизация, которая привела к достижению успеха в отстаивании Беларуси, продолжается

Об этом в эфире ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» заявил председатель правления РГОО «Белорусское общество «Знание» Вадим Гигин, комментируя серию встреч в регионах в рамках форума «Беларусь адзіная».
Гость студии сообщил, что завтра состоится большая пресс-конференция, во время которой участвовавшие в форуме эксперты подведут его итоги более глобально. А Вадим Гигин, кратко делясь своими эмоциями, обратил внимание на следующее:
– Столько впечатлений, мнений, которые мы услышали, что этим нужно поделиться с обществом. Почти 2,5 тысячи представителей политического актива страны прошли через эти встречи, в совокупности наши беседы-разговоры заняли около суток. И, конечно же, очень многие предпринимаемые сейчас меры можно корректировать с учетом мнения регионов. Мы увидели самое главное: та гражданская мобилизация, которая привела к достижению успеха в отстаивании Беларуси, продолжается, на это есть запрос общества. И люди хотят видеть повестку будущего.
Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» утром с понедельника по пятницу. В программе обсуждаются самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.