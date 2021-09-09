Гигин: гражданская мобилизация, которая привела к достижению успеха в отстаивании Беларуси, продолжается

Гость студии сообщил, что завтра состоится большая пресс-конференция, во время которой участвовавшие в форуме эксперты подведут его итоги более глобально. А Вадим Гигин, кратко делясь своими эмоциями, обратил внимание на следующее:Ток-шоу «Будни» выходит на «Альфа Радио» утром с понедельника по пятницу. В программе обсуждаются самые актуальные темы из жизни страны и мира. В дискуссии принимают участие политологи, ученые, общественные деятели и журналисты ведущих средств массовой информации.