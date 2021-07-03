Беларусь празднует День Независимости

Сегодня отмечается День Независимости - главный праздник белорусской государственности. По всей стране проходят торжества, которые объединяют представителей разных поколений. Патриотические акции, шествия и концерты, флешмобы, выставки, спортивные соревнования: наши корреспонденты освещают события во всех уголках страны.
Активисты Белорусского республиканского союза молодежи празднуют День Независимости в мемориальном комплексе «Курган Славы». Представители БРСМ организовали презентацию основных направлений работы молодежной организации и проведение мастер-классов.
Торжества в Гомеле начались с масштабного шествия и митинга. Участие приняли представители органов местной власти, трудящиеся предприятий города, активисты профсоюзных организаций и общественных объединений, творческие коллективы, учащаяся молодежь.
На гомельской площади Ленина наградили победителей конкурса «Человек года»: работников промышленности, сельского хозяйства, здравоохранения, культуры, сотрудников правоохранительных органов.
Концертно-театрализованное действо с элементами реконструкций событий времен войны «Абаронцам – слава!» прошло сегодня в мемориальном комплексе «Буйничское поле» в Могилеве. Мероприятие посвящено 80-летию обороны Могилева от немецко-фашистских захватчиков и Дню Независимости.
В Витебске прошел праздничный митинг, посвященный 77-й годовщине освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны и Дню Независимости. Участие в нем принял председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев. Он отметил, что праздник связан с важнейшим событием отечественной истории –днем, когда на израненную фашистской оккупацией землю вернулся мир.
В мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой" состоялось возложение корзин с цветами, в котором приняли участие председатель Брестского облисполкома Юрий Шулейко, руководство города, представители общественных организаций, военнослужащие Брестского гарнизона.
Дополняется.
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Беларусь празднует День Независимости
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