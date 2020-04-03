В Минздраве рассказали, сколько средств защиты и медицинского оборудования есть в Беларуси

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По его словам, в настоящее время в Беларуси имеется в наличии более двух миллионов масок, 90 тысяч респираторов, 85 тысяч костюмов, 10 миллионов перчаток, 24 тысяч очков защиты.Заместитель министра здравоохранения также ознакомил присутствующих с продукцией, производство которой наладила наша промышленность. Среди предметов защитный экран, очки, костюм, бахилы, маски, респираторы.— отметил Борис Андросюк.Также, по словам Бориса Андросюка, Минздрав готовится закупать пульсоксиметры, чтобы они были у каждого доктора. Он рассказал и об обеспеченности кислородоконцентраторами:Кроме того, заместитель министра здравоохранения объяснил, почему изначально случился недостаток в обеспечении средствами защиты: