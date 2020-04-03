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В Минздраве рассказали, сколько средств защиты и медицинского оборудования есть в Беларуси

Более двух миллионов масок, 90 тысяч респираторов, свыше двух тысяч аппаратов для искусственной вентиляции легких имеется в Беларуси на данный момент. Об этом, а также об обеспеченности другими средствами защиты и медицинским оборудованием, говорил заместитель министра здравоохранения Борис Андросюк. 

По его словам, в настоящее время в Беларуси имеется в наличии более двух миллионов масок, 90 тысяч респираторов, 85 тысяч костюмов, 10 миллионов перчаток, 24 тысяч очков защиты.

— В данный момент средний расход составляет: костюмов — 2—2,2 тысячи, масок — 300—350 тысяч, респираторов — 2,5—3 тысячи. При этом полтора месяца назад расход был совершенно другим: костюмов — 100—150, масок — 10—15 тысяч в день, респираторов — 50—150. 

Заместитель министра здравоохранения также ознакомил присутствующих с продукцией, производство которой наладила наша промышленность. Среди предметов защитный экран, очки, костюм, бахилы, маски, респираторы. 




Фото: Минздрав

— Касательно оборудования — в наличии имеется более восьми тысяч точек подключения кислорода, — отметил Борис Андросюк. — Больные с пневмонией средней степени тяжести нуждаются в кислородной поддержке, и чем раньше она начнется, тем выше вероятность избежать реанимации. За два дня в Витебске сделано более ста новых кислородных точек, что, конечно, значительно улучшит прогнозы, течение болезни и лечение. Аппаратов для искусственной вентиляции легких более двух тысяч. Вместе с анестезиологическими аппаратами это больше 3,5 тысячи. Тем не менее мы открыты для любой помощи.

Также, по словам Бориса Андросюка, Минздрав готовится закупать пульсоксиметры, чтобы они были у каждого доктора. Он рассказал и об обеспеченности кислородоконцентраторами:

— В Беларуси есть 18 производителей кислородоконцентраторов. Каждый из них увеличил готовность нарастить свой потенциал в разы и интенсивно, днем и ночью, снабжать наши учреждения. 

Кроме того, заместитель министра здравоохранения объяснил, почему изначально случился недостаток  в обеспечении средствами защиты: 

— Во время вспышки коронавируса в Ухане у нас за десять дней вымели двухгодичные запасы всех масок, которые у нас имелись. Если вспомнить эпидемию свиного гриппа 2009—2010 годов, за все это время прошло по фармации 750 тысяч масок. За десять дней у нас в аптеках скупили два миллиона. Поэтому нам пришлось принять экстренные меры для закупки, производства и сохранения данного потенциала. То же самое произошло и с другими средствами защиты: костюмами, перчатками, очками.Мы начали активную закупку за рубежом, но и там уже началась паника. Поэтому начали активно налаживать свое производство.

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