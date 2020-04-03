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  2. Минздрав: удалось не допустить развития 840 случаев коронавируса в день

Минздрав: удалось не допустить развития 840 случаев коронавируса в день

Ситуация у нас остается контролируемой, заявила во время брифинга замминистра здравоохранения Елена Богдан.

— Ситуация у нас остается контролируемой, должна сказать, что принимаемые меры, начиная с 20-х чисел января, как рассчитали наши эпидемиологи, позволили предупредить развитие заболевания — 840 случаев в день, — рассказала Елена Богдан.

Она пояснила, что если бы не те меры, которые Минздрав принял по выявлению пациентов с коронавирусной инфекцией, по выявлению всех контактов, госпитализации контактов первого уровня, проведению противоэпидемических мероприятий на всей территории страны, то в Беларуси фиксировалось бы по 840 случаев заражения в день, и страна ничем не отличалась бы от государств, которые располагаются рядом.

— Уважаемые коллеги, это огромная работа достаточно небольшого количества медицинских работников в нашей стране, и мне очень хочется, чтобы мы грамотно и правильно донесли эти достижения белорусской системы здравоохранения. Ни в одной стране вокруг не были госпитализированы контакты первого уровня — сто процентов от всех выявленных, ни в одной стране не госпитализировались контакты второго уровня при наличии ОРВИ, — подытожила замминистра здравоохранения.

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