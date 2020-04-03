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Минздрав: в Беларуси есть более 10 тысяч тестов на коронавирус, столько же скоро поставят

В настоящий момент в Беларуси имеется более 10 тысяч тестов на коронавирус, в ближайшее время ожидается поставка еще такого же количества. Об этом во время брифинга Минздрава заявила заместитель министра здравоохранения Елена Богдан. 



По состоянию на 8.00 3 апреля в Республике Беларусь имеется 10 640 тестов для выявления коронавирусной инфекции. В ближайшие дни ожидается поставка еще 10 тысяч тестов. Сейчас проводятся клинические испытания трех тест-систем белорусского производства и одной экспресс-системы.

— Тестов у нас абсолютно достаточно для контроля над сложившейся ситуацией, — отметила Елена Богдан.

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