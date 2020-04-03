Минздрав: в Беларуси есть более 10 тысяч тестов на коронавирус, столько же скоро поставят

По состоянию на 8.00 3 апреля в Республике Беларусь имеется 10 640 тестов для выявления коронавирусной инфекции. В ближайшие дни ожидается поставка еще 10 тысяч тестов. Сейчас проводятся клинические испытания трех тест-систем белорусского производства и одной экспресс-системы.отметила Елена Богдан.