Минздрав решил тестировать на коронавирус всех пациентов со средними и тяжелыми пневмониями

— отметила Елена Богдан.По ее словам, в Минздраве 3 апреля приняли несколько новых организационных приказов. Теперь медики начали тестировать все тяжелые пневмонии.Данные меры направлены на то, чтобы максимально выявить всех пациентов, у которых может быть коронавирусная пневмония.Читайте также: