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  2. Минздрав решил тестировать на коронавирус всех пациентов со средними и тяжелыми пневмониями

Минздрав решил тестировать на коронавирус всех пациентов со средними и тяжелыми пневмониями

Минздрав принял решение тестировать на коронавирус всех пациентов со средними и тяжелыми пневмониями. Об этом во время брифинга Минздрава заявила заместитель министра здравоохранения Елена Богдан. 



— Ни одна страна не принимала таких мер, как мы. Ни в одной стране не госпитализировались контакты первого уровня — 100% от всех выявленных — и второго уровня при наличии острых респираторных заболеваний. Мы продолжаем отслеживать ситуацию не только по коронавирусной инфекции, но и по острым респираторным заболеваниям и пневмониям. Мы также проанализировали выявление коронавирусной инфекции у людей, которые относятся к контактам первого и второго уровней, — отметила Елена Богдан.

По ее словам, в Минздраве 3 апреля приняли несколько новых организационных приказов. Теперь медики начали тестировать все тяжелые пневмонии.

— Мы теперь берем не назоференгиальный мазок, как раньше. Мы берем мокроту и промывные воды бронхов, так называемый лаваш бронхов. Со вчерашнего дня принято решение, и возможности это позволяют, тестировать все пневмонии средней степени тяжести течения.

Данные меры направлены на то, чтобы максимально выявить всех пациентов, у которых может быть коронавирусная пневмония.

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