Минздрав о ситуации с коронавирусом в Витебске: угрозы здоровью жителей города нет

Отмечается, что группа специалистов выехала на место и посетила в Витебске практически все медицинские учреждения.пояснила заместитель министра здравоохранения.По словам Елены Богдан, в результате министр здравоохранения принял ряд организационных решений. Первое касается проведения повторной учебы со всеми медицинскими работниками по использованию средств индивидуальной защиты. Второе решение — это изменение логистики поступления пациентов, прежде всего для того, чтобы переориентировать пациентов с пневмониями, даже при отсутствии выявленной коронавирусной инфекции, в те учреждения, где созданы условия для возможной кислородотерапии. За время работы в Витебске Белмедтехноцентр осуществил проводку кислородаболее 50 точек подключенияв учреждениях здравоохранения города.подчеркнула Елена Богдан.раскрыла подробности заместитель министра здравоохранения.Конкретно в Витебской области в стационаре пролечено за три месяца 2019 года 4258 человек, летальный исход наступил у 28. За три месяца этого года пролечено 3608 пневмоний, летальный исход наступил в 23 случаях.Такая информация есть по каждому региону, вплоть до разбивки по неделям., — подчеркнула Елена Богдан.За прошлые сутки в Витебской области поступили всего 25 человек в связи с коронавирусной инфекцией. Из них только у четырех подтвержден диагноз коронавирусной инфекции. 15 человек госпитализированы как контакты первого уровня, остальные являются контактами второго уровня. Выписано 33 человека из учреждений здравоохранения Витебска.Читайте также: