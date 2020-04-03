Минздрав о ситуации с коронавирусом в Витебске: угрозы здоровью жителей города нет

Ситуация с коронавирусом в Витебске полностью контролируемая, угрозы здоровью жителей Витебского региона нет. Об этом во время брифинга Минздрава заявила заместитель министра здравоохранения Елена Богдан.
Отмечается, что группа специалистов выехала на место и посетила в Витебске практически все медицинские учреждения.
— Мы провели консилиум по всем пациентам, которые находились на лечении со средней и тяжелой степенью тяжести различных заболеваний, не только связанных с инфекцией COVID-19, — пояснила заместитель министра здравоохранения. — Провели мониторинг оснащения учреждений здравоохранения защитной одеждой, использования медицинскими работниками всех алгоритмов, разработанных Минздравом. Также были проверены условия по разделению потоков, так называемые чистые и грязные, для тех медицинских работников, которые оказывают медицинскую помощь пациентам с коронавирусной инфекцией, потому что это одно из самых важных противоэпидемических мероприятий. Были проанализированы потоки пациентов, поступающих в учреждения здравоохранения.
По словам Елены Богдан, в результате министр здравоохранения принял ряд организационных решений. Первое касается проведения повторной учебы со всеми медицинскими работниками по использованию средств индивидуальной защиты. Второе решение — это изменение логистики поступления пациентов, прежде всего для того, чтобы переориентировать пациентов с пневмониями, даже при отсутствии выявленной коронавирусной инфекции, в те учреждения, где созданы условия для возможной кислородотерапии. За время работы в Витебске Белмедтехноцентр осуществил проводку кислорода — более 50 точек подключения — в учреждениях здравоохранения города.
— Сегодня все принятые нами меры и анализ обстановки, которая складывается в Витебске, позволяют нам утверждать с полной ответственностью, что ситуация полностью контролируемая, угрозы здоровью жителей Витебского региона нет, — подчеркнула Елена Богдан.
— Мы провели анализ количества пневмоний за три месяца 2020 года в сравнении с тремя месяцами 2019-го. Так, в стране в целом в январе — марте прошлого года на стационарном лечении находилось 20 250 пациентов с пневмониями, смерть наступила в 153 случаях. За три месяца этого года у нас пролечено в стационарах 18 032 пациента, умерло 128, — раскрыла подробности заместитель министра здравоохранения.
Конкретно в Витебской области в стационаре пролечено за три месяца 2019 года 4258 человек, летальный исход наступил у 28. За три месяца этого года пролечено 3608 пневмоний, летальный исход наступил в 23 случаях.
Такая информация есть по каждому региону, вплоть до разбивки по неделям.
— Мы ежедневно мониторим информацию о пациентах, которые поступили в учреждения здравоохранения по каждому региону в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией. Мы анализируем, сколько всего пациентов поступило, сколько госпитализировано, сколько выписано за сутки и с каким исходом, — подчеркнула Елена Богдан.
За прошлые сутки в Витебской области поступили всего 25 человек в связи с коронавирусной инфекцией. Из них только у четырех подтвержден диагноз коронавирусной инфекции. 15 человек госпитализированы как контакты первого уровня, остальные являются контактами второго уровня. Выписано 33 человека из учреждений здравоохранения Витебска.
— На этот момент в связи с коронавирусной инфекцией госпитализировано 269 пациентов. Из них контактов первого уровня — 188, второго уровня — 19.
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Минздрав о ситуации с коронавирусом в Витебске: угрозы здоровью жителей города нет
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