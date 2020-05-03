ЧБ по футболу. «Славия» вырвала победу у «Витебска», забив два мяча за две минуты в концовке встречи

В Витебске состоялся очередной матч чемпионата страны по футболу. Местная одноименная команда уступила «Славии» — 2:3. Победу дружине из Мозыря принес украинец Максим Слюсар, который, вступив в игру со скамейки запасных на 71-й минуте, успел оформить дубль в концовке матча.
На старте сезона «Славия» не уставала радовать своих болельщиков и качеством футбола, и результатами. Были одержаны победы над БАТЭ (2:1) и брестским «Динамо» (2:1) в чемпионате и все той же командой из Борисова в первом полуфинальном матче Кубка (1:0). Однако затем на мозырян навалилась эпидемия травм — и это явно выбило «Славию» из равновесия. Она выдала серию из трех подряд матчей без побед в ЧБ и вылетела из Кубка страны, не сумев совладать с БАТЭ в Борисове (0:2). Сегодня все тоже вроде бы шло к поражению подопечных Михаила Мартиновича. Но когда до истечения основного времени матча оставалось всего ничего, они перевернули ход игры с ног на голову. Впрочем, обо всем по порядку.
В первом тайме соперники будто бы присматривались друг к другу. И опасных моментов возникало не очень много. Наиболее справедливым итогом этой половины встречи, пожалуй, была бы нулевая ничья. Но один гол зрители все же увидели. Его автором стал ганский полузащитник «Славии» Фрэнсис Нарх, реализовавший пенальти на 34-й минуте.
«Витебск», подгоняемый своими болельщиками, разумеется, и не подумал сдаться. И заметно добавив в агрессии и нацеленности на ворота, во втором тайме не только отыгрался, но и вырвался вперед. На 56-й минуте Артем Гуренко эффектным парашютом через голкипера мозырян Михаила Барановского восстановил равновесие. А на 65-й Ион Николаеску, выиграв силовую борьбу в штрафной и классно пробив в угол ворот, вывел «северян» вперед.
Поведя в счете, «Витебск», конечно, больше внимания уделил обороне, но окапываться у своей штрафной не стал. И опасные моменты у ворот гостей продолжали возникать. Наиболее явный на 85-й минуте имел бразилец Диего Сантос, угодивший в штангу метров с девяти. Расплата последовала незамедлительно. На 86-й минуте Максим Слюсар, подкараулив отскок, сравнял счет, а еще через пару оборотов секундной стрелки он же заработал и уверенно реализовал пенальти.
Деморализованный таким развитием событий «Витебск» уже не нашел в себе сил для того, чтобы отыграться. Да и времени на спасение у него оставалось катастрофически мало. Невероятно зрелищный поединок закончился победой «Славии».
В пятницу РЦОР-БГУ прервал серию своих неудач, победив «Смолевичи» — 2:0. В субботу «Минск» проиграл «Торпедо-БелАЗу» — 2:5, «Слуцк» взял верх над минским «Динамо» — 2:1, а «Рух» и «Городея» не выявили победителя — 1:1. В первом же поединке сегодняшнего игрового дня брестское «Динамо» добилось во многом дежурной, но и не очень-то легкой победы над «Белшиной» — 3:0.
Закроется седьмой тур матчами БАТЭ — «Неман» и «Шахтер» — «Ислочь», которые состоятся сегодня несколько позже.
В турнирной таблице неожиданно лидирует «Слуцк», имеющий шестнадцать очков. На счету «Торпедо-БелАЗа» четырнадцать баллов. У «Ислочи» и РЦОР-БГУ — по двенадцать. У БАТЭ, «Витебска», брестского «Динамо», «Славии» и «Городеи» — по десять. У «Руха», «Минска» и минского «Динамо» — по девять. У «Немана» и «Шахтера» — по восемь. У «Смолевичей» — три. А у «Белшины» — два.
Фото: vk.com/fcvitebskby
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ЧБ по футболу. «Славия» вырвала победу у «Витебска», забив два мяча за две минуты в концовке встречи
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