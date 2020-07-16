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Принц Гарри и Меган Маркл задумались о втором ребенке

Принц Гарри и его жена, герцогиня Сассекская Меган Маркл, размышляют о втором ребенке. Об этом говорят люди, близкие к британской королевской семье, сообщает Daily Express.

«Они точно хотят еще одного ребенка, – говорит источник. – Меган упоминала о том, что у нее будет двое детей». По словам инсайдера журнала People, супруги говорили о желании иметь троих детей еще после появления на свет первенца в мае 2019 года.

Фото: Getty

«Думаю, у Меган скоро снова будет малыш», – отметил в октябре 2019 года бывший дворецкий принцессы Дианы Пол Буррел (Paul Burrell). Очевидно, что актриса "Форс-мажоров" не перехотела завести второго ребенка и после переезда в Соединенные Штаты Америки. Как рассказала одна из ее знакомых, в апреле Меган пошутила, что кроме собак ее годовалому сыну нужен еще один маленький дружок.

6 мая 2019 года у принца Гарри и его жены Меган Маркл на свет появился сын. Ему дали имя Арчи Харрисон Маунтбаттен-Виндзор. Он находится на седьмом месте в очереди на британский престол после деда – принца Чарльза, дяди – принца Уильяма, его детей – принца Джорджа, принцессы Шарлотты и принца Луи, и отца – принца Гарри.

С 1 апреля принц Гарри и Меган Маркл прекратили исполнять обязанности членов британской королевской семьи. Чтобы получить право переехать в США, работать и заниматься предпринимательской деятельностью, они отказались от обращения «Ваше королевское высочество», государственного финансирования и торговой марки Sussex Royal. В ближайшие 12 месяцев они смогут рассчитывать на помощь принца Чарльза, который будет оплачивать расходы сына и невестки из личных средств.

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