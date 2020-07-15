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Меган Маркл назвала истинную причину ухода из королевской семьи

Герцогиня Сассекская Меган раскрыла настоящую причину ухода с супругом из королевской семьи. Ее видеообращение, посвященное онлайн-саммиту Girl Up, заметило издание Daily Star.

Фото: Girl Up / The Duchess Of Sussex / Globallookpress.com

38-летняя Меган Маркл намекнула на причины переезда в США. «Ваша интуиция сообщит вам, что правильно и что неправильно. Что справедливо, а что нет. Самое трудное  это стало самым трудным для меня  подкреплять свои убеждения действиями», – рассказала она.

«Изменения и рост, к которым вы стремитесь, не всегда происходят ежедневно. Но когда вы оглянетесь назад, поверьте, вы увидите, что каждый ваш шаг приближал вас к цели»,  заверила Маркл, опираясь на личный опыт.

Актриса телесериала «Форс-мажоры» отметила, что важно защищать свои права. «Негативные высказывания будут всегда, и эти высказывания могут казаться чрезмерно громкими; порой они даже могут сделать вам больно, – образно сказала Маркл, вспоминая прошлое.  Но вы можете использовать внутренний голос, чтобы подавить внешний шум. Потому что это именно он  всего лишь шум. Ваш голос говорит правду. Он выражает надежду. Ваш голос может и должен быть намного громче».
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