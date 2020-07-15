Герцогиня Сассекская Меган раскрыла настоящую причину ухода с супругом из королевской семьи. Ее видеообращение, посвященное онлайн-саммиту Girl Up, заметило издание Daily Star.
Фото: Girl Up / The Duchess Of Sussex / Globallookpress.com
38-летняя Меган Маркл намекнула на причины переезда в США. «Ваша интуиция сообщит вам, что правильно и что неправильно. Что справедливо, а что нет. Самое трудное – это стало самым трудным для меня – подкреплять свои убеждения действиями», – рассказала она.
«Изменения и рост, к которым вы стремитесь, не всегда происходят ежедневно. Но когда вы оглянетесь назад, поверьте, вы увидите, что каждый ваш шаг приближал вас к цели», – заверила Маркл, опираясь на личный опыт.
Актриса телесериала «Форс-мажоры» отметила, что важно защищать свои права. «Негативные высказывания будут всегда, и эти высказывания могут казаться чрезмерно громкими; порой они даже могут сделать вам больно, – образно сказала Маркл, вспоминая прошлое. – Но вы можете использовать внутренний голос, чтобы подавить внешний шум. Потому что это именно он – всего лишь шум. Ваш голос говорит правду. Он выражает надежду. Ваш голос может и должен быть намного громче».
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Меган Маркл назвала истинную причину ухода из королевской семьи
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