Меган Маркл назвала истинную причину ухода из королевской семьи

Фото: Girl Up / The Duchess Of Sussex / Globallookpress.com

38-летняя Меган Маркл намекнула на причины переезда в США.– рассказала она.заверила Маркл, опираясь на личный опыт.Актриса телесериала «Форс-мажоры» отметила, что важно защищать свои права.– образно сказала Маркл, вспоминая прошлое.