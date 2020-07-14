Папарацци впервые за долгое время застукали Меган Маркл и принца Гарри

Дама на публике держалась уверенно, а вот Гарри явно было не по себе, пишет Woman.ru.

Фотографы впервые за долгое время после нескольких месяцев самоизоляции застукали Меган Маркл и принца Гарри.

Папарации подловили супругов неподалеку от их особняка в Беверли-Хиллз. Судя по фото, Сассексы используют меры предосторожности, чтобы оградить себя от заражения коронавирусом: и Гарри, и его супруга надели маски. На Меган ко всему прочему были темные очки, так что узнать ее было непросто.

Поклонники отметили, что принц Гарри на снимках кажется грустным и поникшим. Возможно, это связано с тоской по родине, о которой не раз говорили многочисленные инсайдеры.