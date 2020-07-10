Меган Маркл сочла себя слишком известной

– отметил анонимный собеседник.Однако герцогиня уверена, что они с сыном не могут участвовать в таких группах. Меган Маркл считает, что она слишком знаменита для того, чтобы заниматься обычными вещами, говорит ее знакомый. Она не упускает любую возможность пообщаться с другими в режиме онлайн, например в Zoom, но это не заменяет живое общение.Принц Гарри и Меган Маркл переехали в Лос-Анджелес из Канады в конце марта. В январе писали, что сначала пара хотела оставаться в Канаде до тех пор, пока Дональд Трамп не уйдет с поста главы США. Однако им нужно было поторопиться с переездом из-за пандемии.