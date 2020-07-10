Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.43
EUR: 2.74
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Меган Маркл сочла себя слишком известной

Меган Маркл сочла себя слишком известной

Супруга принца Гарри Меган Маркл переживает, что ее годовалый сын Арчи не общается со сверстниками, и посчитала себя слишком знаменитой, чтобы присутствовать на детских собраниях. Об этом изданию Daily Mail рассказал близкий приятель бывшей актрисы.

«По словам Меган, Арчи необходимо развивать социально-эмоциональные навыки, присутствуя в обществе других детей, – то, что он не может получить при общении со взрослыми, – отметил анонимный собеседник. – В идеале Меган хотела бы посещать со своим ребенком детские собрания, которые проходят несколько раз в неделю. Это дало бы Арчи возможность играть со сверстниками и развиваться».

Однако герцогиня уверена, что они с сыном не могут участвовать в таких группах. Меган Маркл считает, что она слишком знаменита для того, чтобы заниматься обычными вещами, говорит ее знакомый. Она не упускает любую возможность пообщаться с другими в режиме онлайн, например в Zoom, но это не заменяет живое общение.

Принц Гарри и Меган Маркл переехали в Лос-Анджелес из Канады в конце марта. В январе писали, что сначала пара хотела оставаться в Канаде до тех пор, пока Дональд Трамп не уйдет с поста главы США. Однако им нужно было поторопиться с переездом из-за пандемии.

Читайте также:

Стало известно о постыдной оплошности принца Гарри

Маркл и Гарри устроили бойкот одной из соцсетей

Принц Гарри жалеет о переезде в США

Меган Маркл рассказала о своем жизненном предназначении
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Добавить SB.BY в источник новостей
Версия для печати
Новости и статьи
Бронзовый призер Олимпийских игр по шорт-треку ван Рёйвен умерла в возрасте 27 лет
Нолан не хотел брать Элизабет Дебики в «Довод», потому что принял ее за американку
Определены самые раздражающие в коллегах качества
Адвокатов по делу Ефремова привлекут к дисциплинарной ответственности за нарушение этики
В Беларуси в этом году произошло 828 лесных пожаров
Мы отнесли в лабораторию грибы, купленные возле трассы и на подходе к рынку
Белстат отметил высокую эффективность сотрудничества с ЮНИСЕФ во время миссии Сарвара в Беларуси
В Китае создали трансгенных мышей для тестирования вакцин от COVID-19
Школьная форма, обувь и галантерея появились во всех крупных универмагах страны: мы подсчитали, сколько стоит собрать ребенка к 1 сентября
Компания Xiaomi представила самый дешевый электроскутер Ninebot
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Технология информационной пандемии
Сергей Наливайко – о переходе на полную цифровую организацию налогового администрирования
Снопков: дальнейшее развитие регионов должно основываться на повышении уровня комфорта жизни
Врачи рассказали, дефицит какого витамина вызывает сердечный приступ
"Клуб редакторов": оскорбления и угрозы должны жестко пресекаться правоохранителями
Шерстнев поручил убрать зерновые в течение трех недель
"Клуб редакторов": любой закон – это отражение потребности и разумного
Меган Маркл сочла себя слишком известной
Выпуск продукции агропромышленных объединений Витебской области в январе – мае вырос на 14%
Председатель столинского СПК «Федорский» - о том, как поручения Президента позволили известному хозяйству и отрасли в целом решительно шагнуть вперед
Россия заявила о готовности возобновить авиационное сообщение с другими странами
мнение
Вадим ГИГИН
Воспоминания о будущем
Смертельная утопия или опасная красота белорусских Мальдив
В Китае запущен новый коммерческий телекоммуникационный спутник
Изменения в техрегламент ЕАЭС на пищевую продукцию вступают в силу с 11 июля
Секретная служба США создала группу по борьбе с кибермошенничеством
Онлайн-торговля, энергетика, связь: какие еще отрасли станут драйверами роста в постпандемический период?
«Смолевичи» неожиданно обыграли «Ислочь» в первом матче 17-го тура ЧБ по футболу
Проект указа об изменениях в правила охоты находится на рассмотрении в Правительстве
Рачков: пандемия создает сложности, но не для белорусского АПК
Фотофакт. Как минчане отдыхают возле нового фонтана на улице Пулихова
Сивак на встрече в ОАО "Минскдрев" рассказал о развитии столицы и решении вопросов, волнующих горожан
блог
Татьяна СУЛИМОВА
Разговор с коучем
Футбол. Хващинский вернулся в минское «Динамо»
То, что сейчас происходит с интернетом в нашей стране, далеко не новость
Централизованное тестирование по физике прошло без нарушений
В Минском районе открыли новую АЗС
Кунцевич: нужно ответственно подходить к решению актуальных проблем на местах
Минимальная заработная плата и денежные доходы населения за июнь не индексируются
Втюрин выступил в суде с последним словом
Пользователи сообщают о потере связи с Viber на iOS. Компания призывает не удалять мессенджер
Обелиски великого подвига. Мемориальный комплекс «Землянка» в Могилеве
Самый известный музей Турции станет мечетью
На все 300: Анастасия Филистович из Островца уже трижды стобалльница и ждет результатов по физике
От многотомников классиков до онлайн-площадок – гуманитарии о научных достижениях
Тренер Владимир Гончаренко: 20 лет назад витебчанин Дмитрий Марков перепрыгнул Сергея Бубку и мог стать олимпийским чемпионом
Авторы
СКАНИРУЙТЕ