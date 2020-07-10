Меган Маркл сочла себя слишком известной

«По словам Меган, Арчи необходимо развивать социально-эмоциональные навыки, присутствуя в обществе других детей, – то, что он не может получить при общении со взрослыми, – отметил анонимный собеседник. – В идеале Меган хотела бы посещать со своим ребенком детские собрания, которые проходят несколько раз в неделю. Это дало бы Арчи возможность играть со сверстниками и развиваться».
Однако герцогиня уверена, что они с сыном не могут участвовать в таких группах. Меган Маркл считает, что она слишком знаменита для того, чтобы заниматься обычными вещами, говорит ее знакомый. Она не упускает любую возможность пообщаться с другими в режиме онлайн, например в Zoom, но это не заменяет живое общение.
Принц Гарри и Меган Маркл переехали в Лос-Анджелес из Канады в конце марта. В январе писали, что сначала пара хотела оставаться в Канаде до тех пор, пока Дональд Трамп не уйдет с поста главы США. Однако им нужно было поторопиться с переездом из-за пандемии.
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