Президент совершает рабочую поездку в Минскую область

Сегодня Глава государства совершает рабочую поездку в Минскую область. В графике Президента — посещение молочно-товарной фермы «Мглё» филиала «Смолевичи Дэйриз» ОАО «Смолевичи Бройлер», а также ЗАО «Юнимит». Оба предприятия входят в группу компаний «Серволюкс» — крупнейшего производителя сельхозпродукции в стране.

Планируется, что Александр Лукашенко ознакомится с развитием сельхозпроизводства в Минской области, перспективами развития группы компаний «Серволюкс», с современными технологиями выращивания и содержания крупного рогатого скота, производства полуфабрикатов из мяса птицы.

Минская область занимает 3-е место среди регионов республики по темпам роста производства продукции сельского хозяйства (107,4 процента в хозяйствах всех категорий и 107,7 процента в сельскохозяйственных организациях в январе-феврале 2020 года).

Фото: БЕЛТА