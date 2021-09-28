Появился точный октябрьский гороскоп для Стрельцов, Козерогов, Водолеев и Рыб

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Стрельцы, месяц пройдет под знаком дружбы. И это будет не только общение, но и развитие новых проектов. Козероги, многих из вас ждет карьерный рост. Не сдавайте своих позиций и смело развивайте бизнес. Водолеи, хорошо бы отправиться в дальние страны или заняться самообразованием. Рыбы, если занимать деньги, то только для развития бизнеса или саморазвития. Смотрите астропрогноз на сайте sb.by и в группах @sbbytoday в социальных сетях, ставьте лайки, делитесь этим видео с друзьями, подписывайтесь на наш канал!