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  2. Четкий гороскоп на октябрь для Львов, Дев, Весов и Скорпионов

Четкий гороскоп на октябрь для Львов, Дев, Весов и Скорпионов

Львы, поездок и встреч будет немало. Особенно в первой декаде месяца. Девы, финансы не должны вас омрачать. Даже наоборот – их должно стать больше. Весы, не время заявлять о себе и своих стремлениях. Пусть это пока будет тайной. Скорпионы, если есть возможность, лучше залечь на дно. И никаких незаконных схем и проектов! Смотрите астропрогноз на сайте sb.by и в группах @sbbytoday в социальных сетях, ставьте лайки, делитесь этим видео с друзьями, подписывайтесь на наш канал!

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