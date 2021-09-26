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  2. Смотрите реальный гороскоп на октябрь для Овнов, Тельцов, Близнецов и Раков

Смотрите реальный гороскоп на октябрь для Овнов, Тельцов, Близнецов и Раков

Овны, будьте внимательны к своим партнерам – как к брачным, так и по бизнесу. В целом месяц обещает быть успешным. Тельцы, работа потребует внимания, но результат приятно удивит. Близнецы, дела амурные вас просто захлестнут. К любви готовы? Раки, самое время заняться обустройством собственного гнезда – будь то дом, квартира или дача. Смотрите астропрогноз на сайте sb.by и в группах @sbbytoday в социальных сетях, ставьте лайки, делитесь этим видео с друзьями, подписывайтесь на наш канал!

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