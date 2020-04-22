МВД рекомендует сотрудникам носить маски в общественных местах

Начальник управления информации и общественных связей — пресс-секретарь Министерства внутренних дел Ольга Чемоданова во время очередной онлайн-конференции по ситуации с распространением COVID-19 сообщила, что ведомство рекомендует сотрудникам использовать средства индивидуальной защиты.

«Мы рекомендуем носить в общественных местах и перчатки, и медицинские маски, а наши сотрудники стараются выполнять эти рекомендации. Конечно, в первую очередь, когда сотрудник идет к гражданам, тем более к пожилым, он обязан при себе иметь все необходимые средства защиты. Это все делается для того, чтобы избежать распространения вируса, и для профилактики заболеваемости», — сказала Ольга Чемоданова.