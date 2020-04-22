В Беларуси нарушителя режима самоизоляции оштрафовали более чем на 1100 рублей

Начальник управления информации и общественных связей — пресс-секретарь Министерства внутренних дел Ольга Чемоданова во время очередной онлайн-конференции по ситуации с распространением COVID-19 рассказала, сколько людей нарушают режим самоизоляции, а также назвала самый большой штраф, который получил нарушитель.

— За истекшие сутки сотрудниками милиции совместно с представителями санитарно-эпидемиологических служб проверено 104 32 человека, которые находятся на самоизоляции. Из них 530 граждан отсутствовали на момент проверки по месту проживания или пребывания, но были установлены причины их отсутствия — эти люди не ушли далеко от своего местонахождения. 29 граждан не нашли дома и не установили их местонахождение, — рассказала Ольга Чемоданова.

По ее словам, соблюдение режима самоизоляции проверяется ежедневно, при этом количество нарушителей изменяется.

— Безусловно, в первую очередь мы рассчитываем, что наши граждане сами должны быть заинтересованы в том, чтобы находиться по месту жительства и соблюдать режим самоизоляции. Основная цель ведь не составить какое-то определенное количество протоколов и тем самым заставить человека находиться в самоизоляции, — подчеркнула пресс-секретарь МВД.

Она добавила, что, конечно, есть случаи, когда человек нарушил режим самоизоляции и, например, вовсе уехал в другой город:

— Безусловно, это ни в коем случае не будет оставлено без внимания. Есть случаи привлечения к административной ответственности по статье 23.4 КоАП. Есть и штрафы в том числе, самый большой из них — 45 базовых величин (1147,5 рубля. — Прим. ред.). Вообще, по данной статье предусмотрен штраф до 50 базовых величин.