Авторы 18+

Беларусь Сегодня
Минск
Минск:
+14 oC
USD: 2.48
EUR: 2.69
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Особый взгляд на глубинку
  1. Главная
  2. Представители Минздрава отвечают на актуальные вопросы о COVID-19 - СТРИМ

Представители Минздрава отвечают на актуальные вопросы о COVID-19 - СТРИМ

В среду в Минске проходит очередная онлайн-конференция по ситуации с распространением нового коронавируса.

На актуальные вопросы сегодня отвечают представители минздрава и министерства внутренних дел Беларуси.

Участники стрима:

Главный внештатный инфекционист Минздрава, заведующий кафедрой инфекционных болезней БГМУ Игорь Карпов;

Заместитель начальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Минздрава Инна Карабан;

Начальник управления информации и общественных связей - пресс-секретарь Министерства внутренних дел Ольга Чемоданова;

Главный внештатный диетолог Минздрава Екатерина Протасова.

Подписаться
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Подпишись на SB.BY в один клик
Версия для печати
Загрузка...
Новости и статьи
Нацбанк принял дополнительные меры для повышения возможностей банков по поддержке реального сектора
Могилевская область расширяет площади под возделывание гречихи
В Гродненском государственном университете имени Янки Купалы преподаватели ежедневно проводят около 1000 занятий в режиме онлайн
Студенты Белорусского университета транспорта поддерживают в порядке воинские захоронения
Биржа: евро и доллар подорожали, курс российского рубля не изменился
В Беларуси нарушителя режима самоизоляции оштрафовали более чем на 1100 рублей
Стрим-спектакль "Ученик колдуна, или битва чародеев" в Драмтеатрв Молодечно #БеларусьБЕЗcovid
В Брестской крепости прошел областной этап акции «Во славу общей Победы!»
Беларусь планирует упростить получение гражданства
Минздрав призывает белорусов в большие выходные не выезжать в другие регионы
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Им, гагарам, недоступно
Леонид Кучук возглавил минское "Динамо"
МВД рекомендует сотрудникам носить маски в общественных местах
Эксперты рынка недвижимости: продавцы квартир сейчас стали охотнее идти на уступки
Медики рассказали, можно ли заниматься спортом во время пандемии
Лечебный эффект имбиря и лимона сильно преувеличен – медики
«На пиджаках и галстуках мы не настаиваем, но и в пижаме появляться нельзя»: как проходит онлайн-распределение в некоторых вузах страны
Диетолог рассказала, что есть, чтобы помочь иммунитету справиться с коронавирусом
В Минске и Минской области выявлены серые схемы продажи медицинских масок
В Минздраве рассказали, есть ли особенности у коронавируса в Беларуси
Белорусский Красный Крест запустил приложение для моментальной регистрации волонтеров
мнение
Андрей ЧЕРНОБАЙ
Амнистия состоится, помилование — возможно
Авторы
СКАНИРУЙТЕ