Представители Минздрава отвечают на актуальные вопросы о COVID-19 - СТРИМ

В среду в Минске проходит очередная онлайн-конференция по ситуации с распространением нового коронавируса.

На актуальные вопросы сегодня отвечают представители минздрава и министерства внутренних дел Беларуси.

Участники стрима:

Главный внештатный инфекционист Минздрава, заведующий кафедрой инфекционных болезней БГМУ Игорь Карпов;

Заместитель начальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Минздрава Инна Карабан;

Начальник управления информации и общественных связей - пресс-секретарь Министерства внутренних дел Ольга Чемоданова;

Главный внештатный диетолог Минздрава Екатерина Протасова.