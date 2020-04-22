Представители Минздрава отвечают на актуальные вопросы о COVID-19 - СТРИМ

В среду в Минске проходит очередная онлайн-конференция по ситуации с распространением нового коронавируса.
На актуальные вопросы сегодня отвечают представители минздрава и министерства внутренних дел Беларуси.
Участники стрима:
Главный внештатный инфекционист Минздрава, заведующий кафедрой инфекционных болезней БГМУ Игорь Карпов;
Заместитель начальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Минздрава Инна Карабан;
Начальник управления информации и общественных связей - пресс-секретарь Министерства внутренних дел Ольга Чемоданова;
Главный внештатный диетолог Минздрава Екатерина Протасова.