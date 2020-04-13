Лукашенко призывает больных не опускать руки даже при положительном тесте на коронавирус

Об этом Александр Лукашенко заявил на совещании с Главой Администрации Президента Игорем Сергеенко, председателем Совета Республики Натальей Кочановой, министром здравоохранения Владимиром Караником и Госсекретарем Совета Безопасности Андреем Равковым.

В самом начале разговора Президент обратил внимание, что хотел бы обсудить с участниками встречи ряд предстоящих мероприятий, в том числе политических, военных:

— Пригласили министра, чтобы обсудить, какова ситуация на фронте здравоохранения. Меня сегодня, естественно, будет интересовать вопрос, как разворачивается или сворачивается психоз с коронавирусом. Меня больше будет интересовать ситуация в соотношении с другими болезням. Я еще раз хочу напомнить: мы можем очень серьезно обидеть и унизить людей, которые сегодня находятся в больнице или не в больнице, но страдают другими заболеваниями.

Президент особо обратил внимание Владимира Караника, чтобы сейчас не были забыты люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями, онкологией, пневмониями, сахарным диабетом и другими болезнями.

— И впервые я хочу обратиться (много, где говорили о врачах —спасибо им, кто ночует и днюет в больницах, лечат наших людей в этот непростой период, когда кругом вирусы) к людям, которые находятся в стационарах — ко всем. Обратиться к ним потому, что в последнее время мне много поступает информации о том, что коронавирусный психоз довел до того, что люди уже опустили руки и в больницах уже перестали бороться за свою жизнь. Люди боятся! Поэтому я хочу сказать им следующее: у нас в стране не умер ни один человек от коронавируса! Ни один! Они умерли от букета хронических болезней, которые у них были. Специалисты ВОЗ, они это видели. Это сердечно-сосудистая недостаточность, дыхательная легочная недостаточность. В комплекте. И сахарный диабет. А потом еще там такие диагнозы, что я прочитать даже не могу. И добавляется коронавирус.

По словам Президента, коронавирус никакой не спусковой крючок:

— Коронавирус — это даже не толчок. Это та атмосфера, в которой развиваются их хронические болезни. Поэтому я говорю: у нас чисто от коронавируса ни один человек не умер. Мы боремся за каждого человека — как я обещал —вот за это я благодарен и Минздраву, и врачам. Мы встряхнули всю систему здравоохранения. Скажу искренне: если бы мы так за каждого не боролись, смертей было бы больше.

Глава государства обратил внимание, что в этот период начала работать вся власть вместе с врачами — это позволило значительно снизить смертность, особенно от пневмоний. Президент еще раз обратился к тем, у кого сегодня диагностирован коронавирус:

— Никто от коронавируса в нашей стране не умрет! Я публично об этом заявляю. Это мое твердое убеждение, исходя из анализа не только прошлых лет. У нас уже опыт этого года есть. И, исходя из опыта нашего, китайского, американского, европейского (протекания этих болезней), мы видим, как работать. Мы уже нашли комбинации лекарств, чтобы спасать людей. Поэтому мы за каждого человека будем не бороться, а сражаться. И если этот человек не опустил руки, он обязательно выздоровеет.

Фото: БЕЛТА

