Лукашенко планирует в ближайшее время посетить производства защитных средств

Александр Лукашенко намерен в ближайшее время побывать на производствах защитных средств. Об этом он заявил в ходе совещания с Главой Администрации Президента Игорем Сергеенко, председателем Совета Республики Натальей Кочановой, Госсекретарем Совета Безопасности Андреем Равковым и министром здравоохранения Владимиром Караником.

Президент попросил Игоря Сергеенко подготовить информацию, кто занимается в стране производством средств защиты и кто может это делать:

— Я найду время побывать там, где я сочту нужным. И я спрошу, круглые ли сутки они работают и шьют маски. Сейчас маски, бахилы, очки, щитки стоят бешеных денег. Цены подскочили. Нам сегодня уже предлагают разные страны: и это у нас купите, и это, и это… А мы то, что можем сделать сами и деньги оставить у себя в стране, втридорога начинаем покупать за ее пределами. Я имею в виду средства защиты: маски, респираторы и так далее.

Что касается масок, Президент призывает граждан относиться к ситуации взвешенно. Он рассказал, как видел в деревне в Минской области в поле одного человека в маске. Это не такая ситуация, как в городе, где много людей:

— Слушайте, мы уже тоже перегнули с этими масками. Я вчера проехал по Минской области. Еду сам за рулем. Люди выходят из деревни на поле. И идет человек: один (ветер такой, погода сейчас хорошая сухая) и маска на лице, —поделился наблюдениями Глава государства. — Сними маску, подыши свежим воздухом. Ну если ты в городе, где огромное количество людей, одень и ходи час-два. А зачем между деревнями идет в поле в этой маске. Мы уже людей перенапрягли. От чего защитит маска в поле?

По итогам совещания глава Администрации Президента Игорь Сергеенко рассказал журналистам, что поставлены конкретные задачи по дальнейшему развитию системы здравоохранения, конкретно определена тактика действий:

— Ситуация контролируемая, стабильная.

Президент поручил и дальше дооснащать медучреждения и систему фармации индивидуальными средствами защиты, антисептиками.

—Конкретные задачи поставлены перед производителями Беларуси, легкой промышленностью. Объемы необходимо ежедневно наращивать, чтобы удовлетворять потребности как медучреждений, так и аптечной сферы, — сказал Игорь Сергеенко.

Фото: БЕЛТА

