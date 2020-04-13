Лукашенко о самоизоляции: это фактически амбулаторное лечение

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Президент обратил внимание, что через стационар прошли сотни человек, в частности, контакты первого и второго уровня. Необходимость в этом была не всегда. Тем более, говорит Глава государства, не всегда нужно помещать человека в стационар на максимально длительный срок 14 дней:В этой связи задача министру здравоохранения – довести до врачей, чтобы он не направляли на длительное амбулаторное лечение пациентов только из-за перестраховки: