Лукашенко о самоизоляции: это фактически амбулаторное лечение

На это обратил внимание Александр Лукашенко в ходе совещания с Главой Администрации Президента Игорем Сергеенко, председателем Совета Республики Натальей Кочановой, Госсекретарем Совета безопасности Андреем Равковым и Министром здравоохранения Владимиром Караником.
Фото: БЕЛТА
- Откровенно скажем, у нас нет никакой самоизоляции. Это фактически амбулаторное лечение. Мы ведь на эту самоизоляцию направляем людей решением врача. Это было мое железное требование - выработайте документы.
Президент обратил внимание, что через стационар прошли сотни человек, в частности, контакты первого и второго уровня. Необходимость в этом была не всегда. Тем более, говорит Глава государства, не всегда нужно помещать человека в стационар на максимально длительный срок 14 дней:
- Мы видим, что человек нормальный, он у нас побыл 3-5 дней. Врач видит (уже из опыта), что его там держать не надо, но надо поберечь. Мы ему, грубо говоря, по-народному, в зубы документ, он расписывается, а врач ему прописывает 3, 5, 7 дней на эту самоизоляцию (то есть это фактически амбулаторное лечение). Он у нас на контроле. Если надо, мы его лечим, врач приходит. Милиция контролирует, чтобы он эти 3 или 5 прописанных в документе дней, сидел дома.
В этой связи задача министру здравоохранения – довести до врачей, чтобы он не направляли на длительное амбулаторное лечение пациентов только из-за перестраховки:
- Некоторые врачи в этом документе направляют на это лечение, самоизоляцию аж на 14 дней. Не будет он 14 дней сидеть. Это фактически выздоравливающий или здоровый человек. Пишите столько, сколько надо. Слушайте, если 14 дней, то его уж лучше в стационаре держать. Мы же отпускаем тех, кто идет на выздоровление, притом хорошими темпами. У него симптомов нет никаких. Врач видит, что он может дома долечиться.
Фото: БЕЛТА
- Откровенно скажем, у нас нет никакой самоизоляции. Это фактически амбулаторное лечение. Мы ведь на эту самоизоляцию направляем людей решением врача. Это было мое железное требование - выработайте документы.
Президент обратил внимание, что через стационар прошли сотни человек, в частности, контакты первого и второго уровня. Необходимость в этом была не всегда. Тем более, говорит Глава государства, не всегда нужно помещать человека в стационар на максимально длительный срок 14 дней:
- Мы видим, что человек нормальный, он у нас побыл 3-5 дней. Врач видит (уже из опыта), что его там держать не надо, но надо поберечь. Мы ему, грубо говоря, по-народному, в зубы документ, он расписывается, а врач ему прописывает 3, 5, 7 дней на эту самоизоляцию (то есть это фактически амбулаторное лечение). Он у нас на контроле. Если надо, мы его лечим, врач приходит. Милиция контролирует, чтобы он эти 3 или 5 прописанных в документе дней, сидел дома.
В этой связи задача министру здравоохранения – довести до врачей, чтобы он не направляли на длительное амбулаторное лечение пациентов только из-за перестраховки:
- Некоторые врачи в этом документе направляют на это лечение, самоизоляцию аж на 14 дней. Не будет он 14 дней сидеть. Это фактически выздоравливающий или здоровый человек. Пишите столько, сколько надо. Слушайте, если 14 дней, то его уж лучше в стационаре держать. Мы же отпускаем тех, кто идет на выздоровление, притом хорошими темпами. У него симптомов нет никаких. Врач видит, что он может дома долечиться.