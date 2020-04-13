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  2. Лукашенко о церковных праздниках: мы дорогу к храму никому не закрываем

Лукашенко о церковных праздниках: мы дорогу к храму никому не закрываем

Тему церковных праздников (прошедших и предстоящих) Президент обсудил сегодня в ходе совещания с Главой Администрации Президента Игорем Сергеенко, председателем Совета Республики Натальей Кочановой, Госсекретарем Совета Безопасности Андреем Равковым и министром здравоохранения Владимиром Караником.

Фото: БЕЛТА

Александр Лукашенко обратил внимание, что католическая Пасха прошла, и люди, хоть и немного, но приходили в храмы:

— Мы не запрещали ведь ни одному человеку — если вы хотите сходить в костел, возле костела постоять — пожалуйста, идите. Мы не запрещали, но люди побереглись. Это их право.  Впереди у нас православная Пасха.  Еще раз подчеркиваю: мы дорогу к храму никому не закрываем. Это мое жесткое требование. Мы никому ничего не запрещаем. Мы это довели до руководства всех церквей, конфессий, в том числе и православной церкви. Кто хочет, тот помолится, сходит в храм. Я буду в церкви. Это моя традиция. Я редко бываю, но на Рождество и Пасху я всегда в церкви. Обычно в районы выезжаю, бываю в этих маленьких церквушках.

Глава государства также обратился с призывом к священнослужителям: с учетом складывающейся обстановки не держать людей долго в храмах, а проповеди лучше проводить возле храма.  Также необходимо предусмотреть специальные места для традиционного освящения яиц и куличей: столы должны располагаться на  открытом воздухе.

— Надо поберечься там, где можно. И священнослужители это должны понимать, особенно в городах, — обратил внимание Александр Лукашенко.
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