Лукашенко о церковных праздниках: мы дорогу к храму никому не закрываем

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Александр Лукашенко обратил внимание, что католическая Пасха прошла, и люди, хоть и немного, но приходили в храмы:Глава государства также обратился с призывом к священнослужителям: с учетом складывающейся обстановки не держать людей долго в храмах, а проповеди лучше проводить возле храма. Также необходимо предусмотреть специальные места для традиционного освящения яиц и куличей: столы должны располагаться на открытом воздухе., — обратил внимание Александр Лукашенко.