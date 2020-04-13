В Беларуси отмечается спад сезонных заболеваний ОРВИ и выявляемых пневмоний

На это обратил внимание Александр Лукашенко в ходе совещания с Главой Администрации Президента Игорем Сергеенко, председателем Совета Республики Натальей Кочановой, Госсекретарем Совета Безопасности Андреем Равковым и министром здравоохранения Владимиром Караником.

По словам Главы государства, он ежесуточно анализирует ситуацию с заболеваемостью в стране:

— Это абсолютно показательные графики, они о многом говорят. Я доволен тем, что мы практически свели к минимуму ОРВИ (это сезонные все заболевания). Они у нас уже пошли на спад. Врачи и Минздрав еще раньше мне из опыта сказали о том, что на спаде ОРВИ дают хвост пневмоний. То есть пневмонии во время падения ОРВИ всегда увеличивались. Я это вижу по графику, в том числе в этом году.

Президент с удовлетворением обратил внимание, что прирост заболеваемости пневмониями в Витебске снизился за последние три дня в 2,5 раза:

—И это наша северная Витебская область. То же самое по Минску хорошая тенденция. Но успокаиваться нельзя, я о пневмониях говорю. Нам бы удержаться на этом уровне. Если мы хотя бы неделю удержимся на этом уровне — значит мы победили. Надо эту неделю напрячься во что бы то ни стало. Не потому, что у нас катастрофа. Слава Богу, у нас ее нет. У нас нет лавинообразного роста болезни и это благодаря врачам и людям. Молодцы люди! Ничего не запрещаем. Но сказали, что жизнь в ваших руках. Мы не видим праздно шатающихся. Туда, куда человек не хочет идти, он не идет. Ничего не запрещаем, никаких карантинов, ничего не вводили. Сейчас людей, праздно шатающихся, на улице нет. То есть люди отреагировали, люди это понимают. И не надо их загонять в квартиры, запирать их там. Человек своей жизнью распоряжается сам. А мы должны ему помогать, что мы и делаем.

По итогам совещания министр здравоохранения Владимир Караник также подтвердил журналистам: в целом по стране происходит снижение заболеваемости респираторно-вирусными инфекциями:

— Параллельно анализировали количество пневмоний, по которым наиболее напряженная ситуация складывалась в Минске и Витебске, учитывая, что в связи с теплой зимой у нас немного сместились пики заболеваемости. Но тенденция последних дней свидетельствует, что количество ежедневно выявляемых пациентов с диагнозом «пневмония» существенно сократилось. Мы надеемся, что ситуация не только стабилизируется в течение ближайших дней, но и будет иметь явную тенденцию к улучшению.

Фото: БЕЛТА

