Лукашенко российским СМИ: «Вы нас не трогайте! Закончится — посмотрим, кто прав»

Вопрос работы СМИ, в том числе российских, сегодня обсуждался на совещании у Президента. Глава государства констатировал: неплохо начали работать наконец-то и белорусские СМИ:

— Я вчера смотрел итоговые программы по всем каналам. Очень объемно. Даже у Владимира Степановича (министр здравоохранения Владимир Караник. — Прим. ред.) забрали работу. Уже так объяснили все и про маски, и про бахилы, и про лечение, что только сиди дома и лечись. Мне много говорят, что мы там проигрываем Telegram-каналам и прочее. Да, наверное, там грязи больше, чем наших голосов — официальных властей. Хотя информации не скажешь, что не хватает. Но я так подумал: ну что нам пиариться и начать создавать какие-то Telegram-каналы и там какую-то "полужелтую" информацию вбрасывать, чтобы там присутствовать… Наверное, это не наш путь.

При этом Президент обратил внимание и в негативном ключе высказался о том, как освещают события в Беларуси в российских СМИ. Причем речь идет не только об анонимных Telegram-каналах, но и про общероссийские средства массовой информации:

— Дают такую гадкую информацию. А, батька там лечит своих трактором, водкой, баней… Знаете, когда-то я на ходу пошутил. Но в каждой шутке есть доля шутки. Россиянам хотел бы сказать — этим, которые "плявузгают": не трогайте нас! Мы ведь у них ничего не просим. Мы спасаемся, защищаемся сами. Приезжайте к нам, посмотрите сами. Но зачем же вы нас в России делаете дураками? Зачем русскому человеку вбивать в голову, что там, на Западе, наши эти белорусы, они какие-то ненормальные?

Александр Лукашенко привел конкретный пример:

—Вот мне недавно показали в очередной раз какого-то Клейменова, который там на Россию выдавал, что у нас и заболевания, и прячут информацию… Ну и наши начали подхватывать. Мы пригласили Всемирную организацию здравоохранения. А слабо всем позвать специалистов в страну? Россиянам, американцам (от Всемирной организации). И вот так сказать: идите и посмотрите, как у нас они были. И что они (ВОЗ. — Прим. ред.) сказали: претензий к белорусам нет. Да, есть рекомендации: не ходите толпами, не тритесь друг о друга, не целуйтесь, не обнимайтесь и прочее. Мы воспринимаем эти рекомендации. Но что мы делаем неправильно и где мы врали? Публично сказали, что ни Минздрав, ни власти здесь не врали. Мы открыты — приходите и смотрите. Мы делаем это для своих людей. Но россияне нам не чужие. Мы готовы с ними общаться, советоваться.

По словам Главы государства, если в России действительно хотят как-то помочь Беларуси, то могли бы снизить до мировой цену на поставляемый природный газ:

— Если хотите помочь, сделайте нам мировую цену по природному газу. Сегодня в Европе природный газ Россия продает по $ 80, не выше $ 90 за 1 тыс. куб. м. А мы платим $ 127. Где такая цена сегодня есть? Вот хотите помочь — помогите. Ни денег, ничего не просим. Зачем с нас шкуру драть? Но об этом в России никто не скажет. Эта правда кому-то там не нужна. Догадайтесь с трех раз, кому. Поэтому еще раз повторяю: вы нас не трогайте! Закончится это все — потом мы посмотрим, кто прав, а кто нет.

Александр Лукашенко также напомнил Главе Администрации Президента о задаче пресекать в Беларуси всякие попытки хайповать на теме коронавируса. Стоит задача контролировать и белорусские СМИ:

— И Комитету госбезопасности пожестче здесь, и милиции, и Мининформ пускай смотрит за всеми. Когда побывали здесь международные эксперты, их поубавилось — таких смелых, которые хайповали в интернете на этой беде. Но они еще есть. Их надо ставить на место. И не бояться, что нас обвинят в какой-то недемократичности. Пройдет это все, и мы посмотрим, кто нагнетал психоз.

По словам Президента, сегодня некоторые и СМИ, и политики хайпуют на этой теме. Однако в Беларуси так не поступают:

— Мы это не делали. И я вас всегда предупреждал, что не надо этого делать. Потому что потом стыдно будет своим людям смотреть в глаза. Политика, которая исходит от земли, от людей, и мы этой политики должны придерживаться. Мы выработали свою тактику борьбы с этими инфекционными заболеваниями. Мы, не развалив систему, имеем инфекционные больницы от районов до Минска, научно-практические центры. Они оснащены. Это нас сегодня спасает. Давайте будем спокойно жить, заниматься своим делом, растить детей и думать о будущем. А мы сделаем все для того, чтобы каждый человек сохранил свою жизнь. Особенно сейчас, чтобы доказать, что мы можем бороться за человека и побеждать эту заразу. Как я сказал, красиво побеждать.

Президент добавил, что в числе обсуждаемых на совещании не только вопросы, связанные с болезнями, но и перспективные темы, которые надо решать. Кроме того, в стране набирает обороты посевная кампания.

Фото: БЕЛТА

