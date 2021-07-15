Гигин: Польша – это империалистический хищник, который во время геополитического раздела мира хочет урвать часть добычи

Во время беседы обсудили политические планы Польши в отношении Беларуси.
– Это план четвертой Речи Посполитой. Они [поляки] поняли, что он не поддерживается странами Европейского союза. Польша видит себя лидером новой Европы, основным контрагентом США в Центральной и Восточной Европе. Причем они себя считают равными Германии и Франции. Польша хочет минимизировать роль России в регионе. Фактически нужно создать от Финского залива до Черного моря цепь протекторатов. Для этого есть ряд крупных геополитических проектов (например, Вышеградская группа). Родился еще один вариант – Люблинский треугольник, в который входят Литва и Украина. Туда хотят втянуть и Беларусь, – объяснил эксперт.
Он назвал Люблинский треугольник возрожденным фантомом Речи Посполитой.
– Сейчас наблюдаются попытки раскачать польское меньшинство в Беларуси и Литве. Создаются некие политические группировки, которыми будет манипулировать Варшава. Это тоже инструмент влияния, который влечет наращивание вооружения, – сказал Гигин.
Политолог добавил, что Польша – это маленький империалистический хищник, который во время геополитического раздела мира хочет урвать свою часть добычи.
По словам Гигина, усиление геополитической роли Польши может привести к ограничению суверенитета и независимости нашей страны.
– Они хотят сделать из Беларуси государство польского протектората, при этом не видя в Минске независимое правительство. По их мнению, руководить должны люди, «обязанные» полякам. То есть их цель – сделать из Беларуси клиентское, лимитрофное государство, находящееся под полным контролем Варшавы, – заключил эксперт.
Гигин: гибридная атака, которая идет против Беларуси, направлена и на Россию
Гигин: санкции не дадут результата, это подготовка к вооруженной агрессии