Гигин: Польша – это империалистический хищник, который во время геополитического раздела мира хочет урвать часть добычи

Во время беседы обсудили политические планы Польши в отношении Беларуси., – объяснил эксперт.Он назвал Люблинский треугольник возрожденным фантомом Речи Посполитой.– сказал Гигин.Политолог добавил, что Польша – это маленький империалистический хищник, который во время геополитического раздела мира хочет урвать свою часть добычи.По словам Гигина, усиление геополитической роли Польши может привести к ограничению суверенитета и независимости нашей страны.– заключил эксперт.