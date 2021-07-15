Так высказался сегодня в эфире ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» декан ФФСН БГУ, политолог, историк и публицист Вадим Гигин.
– Уже не раз было доказано, что санкции [против Беларуси] не дадут результата. Практически во всех странах это подготовка в том числе к вооруженной агрессии, – отметил Гигин.
Введенные против нашей страны санкции, как считает Гигин, бьют и по другой стороне, прежде всего Литве.
– Это замена войны, но они не могут развязать открытую вооруженную агрессию против Беларуси по ряду причин. Санкции преследуют несколько целей: продемонстрировать свое несогласие, подорвать экономическую основу, чтобы спровоцировать социально-экономические протесты и вкинуть политические лозунги. А также наказать те организации, предприятия и рабочих, которые не вышли осенью прошлого года на забастовки. Санкции – это еще и коллективный элемент наказания белорусского народа за то, что он повел себя не так, как следовало идти по этим пресловутым методичкам, – сказал спикер.
Опубликовано:
1096
Гигин: санкции не дадут результата, это подготовка к вооруженной агрессии
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter