Белорусско-российские эксперты презентовали аналитический доклад «Союзное государство Беларуси и России: результаты для граждан и перспективы». О его положениях рассказал сегодня в эфире ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» декан ФФСН БГУ, историк, политолог и публицист Вадим Гигин.
– Доклад получился белорусоцентричным: для нас это важно. В нем много социологических исследований, графиков и цифр. Авторы не сосредотачивались только на взаимовыгодных вопросах: многие из них посвящены гуманитарному сотрудничеству. В рекомендациях сказано, что нужно строить Союзное государство, опираясь не только на экономические показатели, но и на гуманитарное сотрудничество. Здесь союз двух держав может сыграть свою ключевую роль, – подчеркнул спикер.
Гигин прокомментировал последнюю встречу Александра Лукашенко и Владимира Путина в Санкт-Петербурге.
– У нас [Беларуси и России] особые отношения, единое государство, общие угрозы и вызовы. Та гибридная атака, которая идет против Беларуси, направлена и на Россию. Санкционная угроза со стороны Запада преследует цель заставить наши государства отказаться от избранного политического курса, ограничить свой суверенитет. Если мы принимаем внутриполитические или внешнеполитические решения под давлением в угоду другому государства, это и есть лишение суверенитета. Угроза одинаково стоит и перед Россией, и перед Беларусью, – высказался специалист.
Такую атаку политолог назвал триггером, способным ускорить процесс сближения двух стран.
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Гигин: гибридная атака, которая идет против Беларуси, направлена и на Россию
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