Помыть овощи и фрукты, приобретенные в магазине или на рынке, обычной проточной водой недостаточно, сообщила врач-терапевт, нутрициолог, гастроэнтеролог Александра Фомина.
Чтобы очистить от грязи овощи, фрукты, зелень, которые часто обрабатывают сернистым газом, фунгицидами, парафином, дифенилом, стоит использовать пищевую соду. Возьмите одну-две чайные ложки пищевой соды на 250 мл воды. Положите овощ или фрукт в раствор на 12–15 минут. Так его поверхность очистится от большей части промышленных загрязнений.
Фото: gettyimages.com
Вещества, попавшие внутрь плодов, к сожалению, вывести полностью не удастся.
По словам врача, на вкусе твердых овощей и фруктов замачивание с содой никак не скажется. А вот ягоды мыть таким образом специалист не советует.
Если вы применяете специальные химические средства для мытья овощей и фруктов, то необходимо их потом тщательно смыть, иначе количество химии только умножится, отметила гастроэнтеролог.
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Гастроэнтеролог рассказала, как правильно мыть овощи и фрукты из магазина
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