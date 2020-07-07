Гастроэнтеролог рассказала, как правильно мыть овощи и фрукты из магазина

Чтобы очистить от грязи овощи, фрукты, зелень, которые часто обрабатывают сернистым газом, фунгицидами, парафином, дифенилом, стоит использовать пищевую соду. Возьмите одну-две чайные ложки пищевой соды на 250 мл воды. Положите овощ или фрукт в раствор на 1215 минут. Так его поверхность очистится от большей части промышленных загрязнений.Вещества, попавшие внутрь плодов, к сожалению, вывести полностью не удастся.По словам врача, на вкусе твердых овощей и фруктов замачивание с содой никак не скажется. А вот ягоды мыть таким образом специалист не советует.Если вы применяете специальные химические средства для мытья овощей и фруктов, то необходимо их потом тщательно смыть, иначе количество химии только умножится, отметила гастроэнтеролог.