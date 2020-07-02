Кардиолог объяснила, кому нужно принимать омега-3

gettyimages.com

Эту добавку стоит принимать во время лечения дислипидемии, чтобы уменьшить уровень триглицеридов. Однако вы уже должны принимать статины.Более того, жиры рекомендуют в качестве вторичной профилактики для пациентов с риском фатальных аритмий. Такое состояние может установить только врач.Также омега-3 может дополнить средства лечения хронической сердечной недостаточности.Кардиолог предлагает задуматься об этой добавке, если вы употребляете меньше 240 граммов рыбы в неделю.Среди источников омега-3 специалист выделила также растительные масла (льняное!), рыбу, морепродукты и водоросли. Однако обратите внимание, что в выращенной на фермах рыбе в 8—14 раз меньше жирных кислот, чем в дикой рыбе.Также утрачиваются полезные свойства при хранении, замораживании и жарке рыбы.