Врач-кардиолог и терапевт Ирина Мурадян рассказала, что употребление омега-3 жирных кислот не сказывается на риске развития заболеваний сердца. Однако в некоторых ситуациях назначение омега-3 может помочь.
Эту добавку стоит принимать во время лечения дислипидемии, чтобы уменьшить уровень триглицеридов. Однако вы уже должны принимать статины.
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Более того, жиры рекомендуют в качестве вторичной профилактики для пациентов с риском фатальных аритмий. Такое состояние может установить только врач.
Также омега-3 может дополнить средства лечения хронической сердечной недостаточности.
Кардиолог предлагает задуматься об этой добавке, если вы употребляете меньше 240 граммов рыбы в неделю.
Среди источников омега-3 специалист выделила также растительные масла (льняное!), рыбу, морепродукты и водоросли. Однако обратите внимание, что в выращенной на фермах рыбе в 8—14 раз меньше жирных кислот, чем в дикой рыбе.
Также утрачиваются полезные свойства при хранении, замораживании и жарке рыбы.
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Кардиолог объяснила, кому нужно принимать омега-3
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