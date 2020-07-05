Врач-невролог, доктор медицинских наук Ринат Богданов назвал в эфире телеканала «Россия 1» причины появления мигрени.
По его словам, мигрень могут вызвать запахи духов, чувство голода, продукты с содержанием тирамина: сыр, копчености, шоколад. Триггерами также могут стать неправильно подобранные очки, стресс и нарушение режима сна.
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Невролог отмечает, что головная боль объясняется нарушениями работы сосудистого русла. Сосуд сужается, и расширяется не сразу. Из-за этого повышается приток крови в область черепа, пишет РИА Новости.
Врач пояснил, что в головном мозге нет рецепторов, поэтому он болеть не может. Дискомофорт и головокружение чувствуются из-за нарушения кровообращения, например, затылочной области.
В результате появляется отек мозговых оболочек, у которых есть рецепторы. Из-за этого возникает сильная головная боль, которая проходит только после того, как уменьшится отек.
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Невролог объяснил, почему возникает мигрень
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