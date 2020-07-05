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Названы самые опасные позы для сна

Неправильная поза во время сна может стать причиной серьезных проблем с поясницей и мышцами, предупредил врач пекинской реабилитационной больницы Лю Чунь, пишут Известия.

Проблемы с позвоночником — поясницей и шеей — могут появиться из-за сна на боку и на животе. У тех, кто спит на животе, голова и шея смещаются, а мышцы напряжены. Все это вызывает развитие шейного спондилеза и также становится одной из причин болей в пояснице, отметил Чунь.

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Медик также не советует спать с опорой на подушку. В такой позиции позвоночник находится в разной степени искривленности, что может стать причиной болей в пояснице, пишет издание Huanqiu.

Врач отметил, что на левом боку не стоит спать ночью людям с тяжелой сердечной недостаточностью и другими болезнями сердца.

Для здорового сна эксперт советует выбрать подходящую по высоте подушку, чтобы шея не изгибалась, сообщает РИА Новости.

Как отметил врач, нужно подкладывать подушку под согнутые колени, так как в этой позе мышцы смогут до конца расслабиться. Тем, кто привык спать на боку, согнув одну ногу, спецциалист рекомендовал подложить опору под поднятую руку и ногу, которая находится не в прямом положении.

По словам Лю Чуня, человек вертится во сне, чтобы изменить неправильную позу, снять мышечную усталость и отрегулировать температуру тела. В правильной позе люди спят спокойно.

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