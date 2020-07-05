Очень опасно. Эксперты рассказали, что ни в коем случае нельзя делать при готовке яиц

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По словам специалистов, употреблять можно только те яйца, у которых не повреждена скорлупа.Если вы заметили вмятины и трещины, то яйца лучше выбросить, так как из-за нарушенной оболочки в продукт очень быстро попадают бактерии и там активно размножаются.По словам экспертов, перед приготовлением яйца мыть не нужно. Из-за этого повреждется защитная оболочка продукта. Если яйцо грязное, советуют очистить его сухой щеткой.— также отметили специалисты.Марио Санчес и Луис Риера рекомендовали тщательно прожаривать яйца. Опасные микроорганизмы, находящиеся в яйце, погибают только в том случае, если вы готовите яйца при температуре выше 75 градусов. Иначе есть высокий риск заполучить сальмонеллез — острую кишечную инфекцию.Она представляет особенную опасность для людей старше 65 лет, для детей в возрасте до пяти лет и для тех, у кого ослаблена иммунная система.