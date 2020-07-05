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  2. Очень опасно. Эксперты рассказали, что ни в коем случае нельзя делать при готовке яиц

Очень опасно. Эксперты рассказали, что ни в коем случае нельзя делать при готовке яиц

Пищевой технолог из Испании Марио Санчес и директор SAIA по безопасности пищевых продуктов Луис Риера рассказали, какие ошибки при приготовлении яиц могут привести к серьезным проблемам со здоровьем. Об этом сообщает La Vanguardia.

По словам специалистов, употреблять можно только те яйца, у которых не повреждена скорлупа.

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Если вы заметили вмятины и трещины, то яйца лучше выбросить, так как из-за нарушенной оболочки в продукт очень быстро попадают бактерии и там активно размножаются.

По словам экспертов, перед приготовлением яйца мыть не нужно. Из-за этого повреждется защитная оболочка продукта. Если яйцо грязное, советуют очистить его сухой щеткой.

«Если вы помещаете яйцо в воду, и оно плавает, это означает, что кутикула ослабла и в продукт попало много воздуха. Такое случается с несвежим продуктом. Хороший признак, если сырое яйцо погружается на дно кастрюли», — также отметили специалисты.

Марио Санчес и Луис Риера рекомендовали тщательно прожаривать яйца. Опасные микроорганизмы, находящиеся в яйце, погибают только в том случае, если вы готовите яйца при температуре выше 75 градусов. Иначе есть высокий риск заполучить сальмонеллез — острую кишечную инфекцию.

Она представляет особенную опасность для людей старше 65 лет, для детей в возрасте до пяти лет и для тех, у кого ослаблена иммунная система.

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