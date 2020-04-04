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Футбол. «Шахтер», БАТЭ и брестское «Динамо» проведут домашние матчи чемпионата Беларуси

Три матча третьего тура чемпионата Беларуси по футболу пройдут сегодня в Солигорске, Борисове и Бресте.

Бронзовый призер Высшей лиги — 2019 «Шахтер» примет дома «Неман». Обе команды сейчас идут в середине турнирной таблицы, имея по три очка. «Горняки» в стартовом туре дома уступили «Торпедо-БелАЗ» (0:1), а затем одолели на выезде «Городею» (2:0). Гродненцы также начали чемпионат с поражения от «Ислочи» (0:1) в гостях, но затем реабилитировались в родных стенах перед болельщикам в поединке с «Витебском» (2:0). Начало встречи на «Строителе» — в 15.30. Игру обслужит судейская бригада во главе с арбитром категории ФИФА Алексеем Кульбаковым.

Фото: vk.com/fcshakhterby

В 17.30 на «Борисов-Арене» стартует следующий по расписанию матч между БАТЭ и брестским «Рухом». 15-кратные чемпионы страны провалили начало национального первенства, сенсационно проиграв сперва «Энергетику-БГУ» (1:3), а затем и «Славии» (1:2). В итоге команда Кирилла Альшевского оказалась на предпоследнем месте. Дебютант элитного дивизиона также начал с сенсации, правда, со знаком «плюс» — в первом туре команда Александра Седнева обыграла в Минске столичное «Динамо» (1:0). Однако затем брестчане уступили дома все тому же «Энергетику-БГУ» (0:1). Главным рефери встречи назначен Денис Щербаков.

Закроет субботнюю программу матч в Бресте, где местное «Динамо» проэкзаменует «Славию». Действующие чемпионы, которые также в первом туре преподнесли сюрприз, разделив дома очки со скромными «Смолевичами» (1:1), во втором матче также не без труда, но все же сломили сопротивление «Слуцка» (1:0). Мозыряне, к слову, начали сезон поражением от все тех же «сахарных» (1:3), а затем «хлопнули» в родных стенах БАТЭ (2:1). Судья Дмитрий Доля даст стартовый свисток на ОСК «Брестский» в 19.30.

Фото: vk.com/dynamobrest

Напомним, в пятницу «Белшина» дома отдала три балла «Городее» (0:1), а минское «Динамо» на одноименном стадионе одолело жодинское «Торпедо-БелАЗ» (2:0).

Турнирная таблица Высшей лиги

1. «Минск» — 6 очков (2 матча)

2. «Энергетик-БГУ» — 6 (2)

3. «Ислочь» — 6 (2)

4. «Торпедо-БелАЗ» — 6 (3)

5. «Динамо-Брест» — 4 (2)

6. «Слуцк» — 3 (2)

7. «Неман» — 3 (2)

8. «Шахтер» — 3 (2)

9. «Рух» — 3 (2)

10. «Динамо-Минск» — 3 (3)

11. «Славия» — 3 (2)

12. «Витебск» — 3 (2)

13. «Городея» — 3 (3)

14. «Смолевичи» — 1 (2)

15. БАТЭ — 0 (2)

16. «Белшина» — 0 (3)

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Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ
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