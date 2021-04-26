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  2. "Эти земли бросать нельзя". Лукашенко поручил благоустраивать малые населенные пункты вроде Брагина по примеру Копыси

"Эти земли бросать нельзя". Лукашенко поручил благоустраивать малые населенные пункты вроде Брагина по примеру Копыси

Об этом Глава государства заявил во время рабочей поездки в Брагин, при этом заметив, что Брагин, в отличие от Копыси, все же центр района, а значит, его уровень выше.


– Это хороший опыт приведения не только поселков, но и районных центров в порядок, – сказал Александр Лукашенко.

Глава государства обратил внимание на необходимость четкого определения земельных участков, которые могут быть востребованы под частное жилищное строительство, благоустройство территории вокруг них. Аналогично он предложил действовать и в отношении других подобных городских поселков и небольших городов на юге Беларуси, заниматься их благоустройством и тем самым создавать условия для жизни людей. Александр Лукашенко уверен: если к вопросу подойти основательно, создавать к подобным участкам подъездные пути, инфраструктуру, то это будет востребовано.

– В Брагине это однозначно надо делать. Для такого поселка, как Брагин, идеально: центр есть, куда люди могут прийти, заняться спортом. Домики аккуратные, приведены в порядок. Надо поддержать вот эти наши 5–6 южных районов – это подбрюшье белорусское. Нельзя бросать эти земли, – подчеркнул Президент. – Как эти земли защищать, если тут людей не будет? Надо благоустраивать такие поселки, районные центры и агрогородки.


Еще один акцент – максимально широкое задействование местного сырья и видов топлива, использование электроэнергии.

Председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей доложил, что благоустройство городского поселка было сделано в рамках наведения порядка в 2018 году. Развитие также получила социальная и спортивная инфраструктура, обустроен парк.

– Центр поселка идеален, – сделал вывод Александр Лукашенко.
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Фото: БЕЛТА
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