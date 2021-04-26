"Эти земли бросать нельзя". Лукашенко поручил благоустраивать малые населенные пункты вроде Брагина по примеру Копыси

– Это хороший опыт приведения не только поселков, но и районных центров в порядок, – сказал Александр Лукашенко.
Глава государства обратил внимание на необходимость четкого определения земельных участков, которые могут быть востребованы под частное жилищное строительство, благоустройство территории вокруг них. Аналогично он предложил действовать и в отношении других подобных городских поселков и небольших городов на юге Беларуси, заниматься их благоустройством и тем самым создавать условия для жизни людей. Александр Лукашенко уверен: если к вопросу подойти основательно, создавать к подобным участкам подъездные пути, инфраструктуру, то это будет востребовано.
– В Брагине это однозначно надо делать. Для такого поселка, как Брагин, идеально: центр есть, куда люди могут прийти, заняться спортом. Домики аккуратные, приведены в порядок. Надо поддержать вот эти наши 5–6 южных районов – это подбрюшье белорусское. Нельзя бросать эти земли, – подчеркнул Президент. – Как эти земли защищать, если тут людей не будет? Надо благоустраивать такие поселки, районные центры и агрогородки.
Еще один акцент – максимально широкое задействование местного сырья и видов топлива, использование электроэнергии.
Председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей доложил, что благоустройство городского поселка было сделано в рамках наведения порядка в 2018 году. Развитие также получила социальная и спортивная инфраструктура, обустроен парк.
– Центр поселка идеален, – сделал вывод Александр Лукашенко.
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