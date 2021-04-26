Подвиг героев мы не должны забыть: Лукашенко принял участие в митинге-реквиеме, посвященном 35-летию аварии на ЧАЭС

Президент сегодня в Брагине возложил цветы к бюсту Василия Игнатенко и принял участие в митинге-реквиеме, посвященном 35-летию аварии на ЧАЭС. В своем выступлении на митинге Глава государства отметил, что чернобыльскую аварию признали самой масштабной техногенной катастрофой в истории человечества. Ее последствия затронули более двух десятков стран, но основной удар пришелся на Беларусь:
– И сегодня, спустя 35 лет со дня трагедии, мы собрались здесь, примерно в 46 километрах от очага взрыва, чтобы почтить память героев, спасших от еще большей катастрофы этот европейский регион. Их принято называть героями-ликвидаторами. Среди них и уроженец Брагинского района Василий Иванович Игнатенко. Он вошел в историю как командир, показавший личный пример мужества и смелости при выполнении сложной боевой задачи, как сильный духом человек, который, невзирая на полученные ожоги, спасал своих товарищей. Он знал, что он умрет. Но он боролся.
По словам Александра Лукашенко, благодаря слаженным действиям отряда пожар на кровле работающего 4-го энергоблока атомной станции был ликвидирован. А нашему земляку посмертно было присвоено звание Героя Украины.
– Вспоминая Василия Игнатенко, мы отдаем дань памяти подвигу пожарных, военных, медиков, научных и технических сотрудников станции. Тех, кто ценой своей жизни сражались с огнем, оказывали первую помощь на месте аварии и возводили защитный саркофаг. Среди ликвидаторов аварии на Чернобыльской атомной станции АЭС – 115 тысяч белорусов, – отметил Президент.
При этом Глава государства подчеркнул, что не мы строили эту станцию, ее эксплуатировали. И не по нашей вине случилась эта катастрофа. Но на нас выпала значительная часть радиоактивных осадков и фактически руками белорусов мы закрыли эту страшную беду.
Президент подчеркнул, что подвиг героев-чернобыльцев потряс мир:
– И дело даже не в том, что эти люди работали на пределе своих возможностей и сделали все, чтобы минимизировать угрозу, а в том, что они сознательно жертвовали собой во имя жизни других. Они знали, что работать придется в условиях смертоносного воздействия радиации, что велик риск очередного взрыва, и тем не менее шли на объект и выполняли свой долг. Без сомнений и страха, в едином строю, подставляя друг другу плечо, как всегда это делали советские люди.
Александр Лукашенко отметил, что если бы не мужество, преданность долгу и самоотверженность ликвидаторов чернобыльской аварии, масштабы трагедии были бы гораздо большими. Подвиг героев мы никогда не должны забыть.
Участники митинга почтили память ликвидаторов минутой молчания.
Фото: БЕЛТА
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Подвиг героев мы не должны забыть: Лукашенко принял участие в митинге-реквиеме, посвященном 35-летию аварии на ЧАЭС
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