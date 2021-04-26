Во время закладки Аллеи Памяти в Брагине Глава государства пообщался с местной молодежью. Речь зашла о развитии инфраструктуры в городском поселке, в частности спортивной. Одно из пожеланий Александра Лукашенко: в райцентре нужно иметь футбольную команду.
– В каждом районном центре должна быть команда, – добавил Глава государства. – Всё переживают, что у нас нет идеологической работы. Вот она – самая главная идеология. Когда будет играть своя команда, то в этом пятитысячном поселке 500–600 человек придут сюда, молодежь, поболеть за свою команду. Надо это возрождать. Это же небольшие затраты: 25 человек содержать команду. Как содержать? Это же любительская команда будет. В основном любительская. Где-то поощрить. Они с удовольствием будут играть.
По мнению Президента, возрождать команды нужно и в агрогородках. Глава государства в связи с этим напомнил о том, что в советские времена соревнования проводились даже на внутрирайонном уровне.
– Тогда будет за счет этой массовости развиваться футбол. Вот это и будет хорошая материальная база нашей идеологии, один из элементов, – обратил внимание Президент, отметив, что «болтовней молодежь не подтянешь».
Фото: БЕЛТА
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"В райцентре нужно иметь футбольную команду". Лукашенко пообщался с брагинской молодежью
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