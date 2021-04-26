Новая программа по возрождению чернобыльских земель на юге Беларуси должна быть готова к сентябрю

Речь в первую очередь об эффективном использовании и вовлечении в оборот земель Полесского государственного радиационно-экологического заповедника и вокруг него, о чем Президент начал разговор еще 24 апреля в Наровлянском районе.
"Основная причина: мы должны выработать, я ее так понимаю, завершающую, окончательную программу возрождения этих земель. Как мы ее часто называли, ликвидации последствий чернобыльской катастрофы. Окончательно. Почему сейчас назрела такая необходимость и даже возможность? Потому что мы прожили 35 лет после чернобыльской катастрофы и на практике поняли, каким путем нам надо не то что идти, а восстанавливать жизнь", – сказал Президент, поясняя причину проведения совещания.
Александр Лукашенко напомнил, что в свое время, спустя всего несколько лет после катастрофы, многие на этом пытались делать политику, муссируя тему. Более того, многие решения принимались на авось. "И нам хватило ума тогда потихонечку, шаг за шагом (заняться возрождением и развитием пострадавших земель. - Прим. БЕЛТА). Мы людей поддерживали. Делали все для того, чтобы разобраться, что происходит, спасти людей и спасти эти земли. Прошло 35 лет, мы видим, что плохо, от чего надо уходить и что надо делать, чтобы решить главную задачу. А главная задача для нас – возродить эти земли. Это главное", – сказал Глава государства.
"Эта программа должна быть программой возрождения земель, целью которой должно явиться восстановление того уровня, как было до Чернобыля. С некоторыми особенностями", – заявил Александр Лукашенко. По его словам, не следует стремиться восстановить небольшие деревни, и это не нужно делать: "Нам надо определиться, как мы говорили в Наровле, где будут жить люди. А это районные центры (они есть) и агрогородки, которые в принципе существуют. Надо сосредоточиться на этих агрогородках".
Одна из перспективных сфер для развития этих территорий – лесозаготовка и деревообработка. "Но первоочередным образом нам нужно высадить лес на свободных площадях, а их немало. Много таких участков", – обратил внимание Глава государства.
Естественно, будут уделять внимание и сельскому хозяйству, которое занимает значимое место в экономике этих районов.
"Юг нашей страны – мы должны подумать, что будем делать. Вплоть до того, что, как мы когда-то планировали, из Житковичей железную дорогу бросить до Ельска, закольцевать. Сейчас посчитаем, если она хотя бы за 10–12 лет окупится, это надо делать, чтобы вовлечь этот регион. Ну и другие дороги надо подтягивать. Словом, надо восстанавливать район, определиться, где будут жить люди. Мы должны понимать, какие предприятия там построить, какие будут рабочие места", – сказал Александр Лукашенко.
Стоит задача выработать соответствующую программу к сентябрю.
Глава государства в Брагине после участия в митинге-реквиеме по случаю 35-й годовщины катастрофы на ЧАЭС тепло пообщался с местными жителями, призвав их также принимать активное участие в возрождении и развитии своих земель. Он коснулся темы пандемии, рассказал о ходе вакцинации населения, разработке отечественной вакцины, заверив, что делается все необходимое для того, чтобы защитить людей.
Александр Лукашенко в общении с людьми высказался и по общественно-политической тематике, призвав всегда мирно и спокойно обсуждать те или иные проблемные вопросы. "Собрались, обсудили, поговорили без драки. Потому что кому-то эта драка нужна. Кому-то нужен хаос (вы знаете кому) на этой земле, – сказал он. – Живите мирно. Еще раз говорю: вы не пожалеете, что остались здесь".
Глава государства напомнил, как в первые годы его президентства речь шла о создании Полесской Народной Республики, то есть о разъединении на части Беларуси. И если бы это удалось, то ни о каком восстановлении чернобыльских земель речи бы не шло. "Нам удалось сохранить эти земли только благодаря тому, что мы со всей страны собирали эти деньги и направляли их сюда", – отметил Президент.
"Сейчас опять хотят пополам разделить Беларусь. Не получится! И даже без меня не получится. Все, мы уже поняли, что у нас есть своя земля и своя страна. И мы никому ее не отдадим", – добавил Глава государства.
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