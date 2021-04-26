Необходимо сделать все, чтобы возродить пострадавшие от аварии на Чернобыльской АЭС регионы и вдохнуть в них жизнь. Об этом Президент заявил на митинге-реквиеме по случаю 35-летия аварии на ЧАЭС.
– Наше поколение, следующее за мной поколение наших детей понимают, что такое Великая Отечественная война, хотя мы не воевали. Мы это хорошо знаем. Наши дети знают. А вы уверены, что дети наших детей будут также остро ощущать эти проблемы? Как показали последние события конца прошлого года, не все. Поэтому если мы чернобыльскую проблему не решим в течение 5 лет, не определимся, что будем делать в будущем, особенно в эти 5 лет на этих землях, никто не решит. Боль уйдет. Из наших судеб уйдет Чернобыль. Останется ли в жизни, сердцах и судьбах наших детей и внуков эта боль, сказать трудно. Поэтому чего бы нам ни стоило, мы должны сделать все, чтобы, возродив эти земли, вдохнуть в них настоящую жизнь. Вот цель моего приезда в эту весну в чернобыльские районы, в экологический заповедник в том числе.
Александр Лукашенко признался, что до слез больно осознавать, что эти земли могли бы остаться неухоженными и вообще исчезнуть:
– Но еще больнее для меня, что уходит время, и ты не успеваешь сделать то, что должен сделать на этой земле. Поэтому наша задача в предстоящей пятилетке выдержать все нападки (со всех сторон, вы видите, нас пытаются не просто зажать, но покусать, погрызть и порвать), выстоять и возродить эти земли, на которых вы рискнули остаться жить и рожать детей. За это от имени белорусского народа примите самые добрые мои пожелания и глубочайшую благодарность за ваше мужество. Вы не понимаете, какой подвиг совершаете, проживая здесь, возрождая эти земли и взращивая детишек. Низкий вам поклон! И мы сделаем, все чтобы это край возродить.
Фото: БЕЛТА
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Лукашенко назвал предстоящие пять лет определяющими для развития регионов, пострадавших от аварии на ЧАЭС
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