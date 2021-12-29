"Дело не в лести". Лукашенко поблагодарил лично Путина за поддержку Беларуси

– Естественно, вы знаете ситуацию в Беларуси. Я вам очень благодарен (вам лично прежде всего) за то, что вы сделали для Беларуси. И за ту поддержку, которую вы оказываете нам. Не хочу вам льстить. Дело не в лести. А дело в том, что любое предложение, которое мы вносим, или просьба – вы делаете поручение тем или иным людям, отзываются. И компании российские, и Правительство, и банки идут навстречу, поддерживая нас в это трудное санкционное время. Нас продолжают душить. Пять пакетов ввели, поговаривают о шестом каком-то пакете. Притом безмозглые, никому не нужные эти санкции, – подчеркнул белорусский лидер.
Александр Лукашенко продолжил:
– И то, что мы прибавили товарооборот, и ВВП у нас выросло за этот санкционный год на фоне пандемии, – в этом большая заслуга Российской Федерации и наших друзей, пусть в меньшей степени, на международной арене. Я публично искренне вас за это благодарю.
Президент подчеркнул, что, как бы ни складывались отношения, белорусы в долгу никогда не останутся.
– Думаю, что мы многое еще сможем сделать, – уверен Александр Лукашенко. – По всем направлениям мы сотрудничаем. И это будем делать всегда.
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