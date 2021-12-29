Путин: Союзное государство в 2021 году сделало существенный шаг вперед

Союзное государство в 2021 году сделало существенный шаг вперед. Об этом Президент России Владимир Путин заявил сегодня на встрече с Президентом Беларуси Александром Лукашенко в Санкт-Петербурге, сообщает БЕЛТА.
– На мой взгляд, вчерашние встречи (28 декабря в Санкт-Петербурге прошел неформальный саммит СНГ. – Прим. БЕЛТА) были очень продуктивными. Мы поговорили по целому ряду направлений о развитии отношений со странами СНГ. Сегодня есть возможность в спокойном режиме, не спеша, поговорить о двусторонних отношениях России и Беларуси, результатах строительства Союзного государства. У нас действительно в этом году сделан существенный шаг вперед в ходе согласования позиций по основным направлениям, – подчеркнул Владимир Путин.
Президент России напомнил, что стороны подписали 28 союзных программ о развитии интеграции. По его словам, эти документы – для обеих стран "ключевые вещи, которые могут быть незаметны на первый взгляд, но являются существенными с точки зрения строительства современных международных, но в то же время близких интеграционных процессов".
– Это прежде всего финансы, налоговое, таможенное, фискальное законодательство. Это очень важно и будет создавать лучшие условия для развития экономики двух стран, – заявил глава российского государства.
Он констатировал, что если в 2020 году из-за пандемии уровень белорусско-российского товарооборота упал почти на 17%, то в текущем году наблюдается рост на 36%.
– То есть мы покрыли все, что потеряли в предыдущий год, и добавили, – обратил внимание Владимир Путин.
Российский Президент отметил, что стороны наметили серьезные планы по реализации взаимодействия, и поблагодарил Александра Лукашенко за то, что в Беларуси неизменно поддерживают развитие интеграции с Россией.
– Надеюсь, что мы будем так же продуктивно сотрудничать и в наступающем 2022 году, – резюмировал он.
Фото: БЕЛТА