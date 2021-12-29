Путин: допуск белорусских предприятий к госзакупкам в России пойдет на пользу обеим странам

Александр Лукашенко отметил, что за последнее время стороны смогли значительно подстегнуть процессы кооперации, совместной работы в плане импортозамещения.– сказал он.Владимир Путин подчеркнул, что с российской стороны хорошим шагом был допуск белорусских предприятий к госзакупкам в России.– сказал российский лидер., – заметил Александр Лукашенко., – добавил Президент России.