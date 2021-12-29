Путин: допуск белорусских предприятий к госзакупкам в России пойдет на пользу обеим странам

Допуск белорусских предприятий к госзакупкам в России пойдет на пользу обеим странам. Об этом Президент России Владимир Путин заявил в Санкт-Петербурге на встрече с Президентом Беларуси Александром Лукашенко, сообщает БЕЛТА.
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Александр Лукашенко отметил, что за последнее время стороны смогли значительно подстегнуть процессы кооперации, совместной работы в плане импортозамещения.
– Оказывается, мы можем многое сделать, – сказал он.
Владимир Путин подчеркнул, что с российской стороны хорошим шагом был допуск белорусских предприятий к госзакупкам в России.
– Это существенно расширяет возможности для белорусских предприятий. И нам это на пользу, потому что повышает уровень конкурентности на рынке, – сказал российский лидер.
– Лучше мы будем конкурировать с российскими компаниями, – заметил Александр Лукашенко.
– Это так и есть. Уровень внутренней конкуренции должен быть обеспечен. В этом смысле абсолютно осознанный шаг, который пойдет на пользу как Беларуси, так и России, – добавил Президент России.