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Путин похвалил белорусскую экономику: находится в хорошем состоянии

Президент России Владимир Путин сегодня на встрече с Президентом Беларуси Александром Лукашенко в Санкт-Петербурге отметил хорошее развитие белорусской экономики, передает БЕЛТА.

Фото: БЕЛТА

– Что касается экономики, хотел бы отметить, что и наши эксперты считают, что экономика Беларуси находится в хорошем состоянии, – сказал Владимир Путин.

Президент подчеркнул, что Беларусь для России надежный партнер не только с точки зрения политических отношений, но и экономических показателей.

– Мне кажется, мы многого добились за последний год. Надеюсь, что так будет и в следующем, – добавил он.
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