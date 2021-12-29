Лукашенко и Путин подтвердили планы о проведении совместных учений на территории Беларуси в 2022 году

Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин подтвердили планы о проведении совместных военных учений на территории Беларуси в 2022 году. Об этом было заявлено на официальной части встречи глав государств в Санкт-Петербурге, сообщает БЕЛТА.
Глава белорусского государства отметил, что давно просил российского коллегу, чтобы страны не останавливали сотрудничество в оборонной отрасли, военно-промышленном комплексе.
– Вы меня всегда поддерживали в этом плане. Я вот обратился к вам, чтобы мы не останавливали наши совместные учения. Чтобы мы продолжили создание центров по обучению наших ребят, прежде всего новым образцам военной техники, которую мы в России закупаем. Мы это делаем, – заявил Президент Беларуси.
– Знаю, вы и ваши военные рассматриваете мои предложения по учениям на территории Беларуси. Хотелось бы, чтобы эти решения были приняты вами. Это на пользу белорусско-российским отношениям будет, – добавил Александр Лукашенко.
Владимир Путин, в свою очередь, заявил:
– Как вы и предлагали, мы проведем в начале года. Там военные согласуют. В марте-феврале. Не знаю, когда они решат.
Фото: БЕЛТА