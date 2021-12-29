Беларусь и Россия договорились о кооперации в авиастроении. Об этом было заявлено на официальной части встречи президентов Александра Лукашенко и Владимира Путина в Санкт-Петербурге, пишет БЕЛТА.
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– Мы договорились, уже можно сказать. Спасибо опять же, что вы поддержали кооперацию в авиастроении. У нас есть и гражданские, и военные заводы по авиа. Мы очень многое можем делать по кооперации. Тем более они востребованы для российского авиастроения, – заявил Президент Беларуси.
– Абсолютно, – согласился Владимир Путин. – Это будет по результатам нашей встречи еще одно из поручений Правительству.