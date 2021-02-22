Президенты Беларуси и России провели встречу в Сочи

— Мы просто близкие люди, у нас очень близкие народы и страны. И мы вполне можем в любой форме обсуждать наши серьезные проблемы.
Большой комплекс работыКак заявил Владимир Путин, в повестке — «большой комплекс работы»:
— Наши инструменты взаимодействия отлажены, работают хорошо. У нас нет ни одного дня, чтобы наши коллеги не общались друг с другом, не решали тех или иных вопросов, которые стоят перед нами. Мне приятно констатировать, что тот уровень взаимодействия, стратегического партнерства, союзничества подтверждается.
Владимир Путин обратил внимание, что Россия является крупнейшим торгово-экономическим партнером Беларуси:
— Мы реализуем крупные проекты в сфере энергетики, достаточно только сказать о Белорусской атомной электростанции, работа над которой идет успешно, как мы знаем. Мы работаем и на наших традиционных рынках, я имею в виду сельское хозяйство. В России большой популярностью пользуются продукты из Беларуси: они всегда качественные, доступные по цене.
Президент России также отметил тесные гуманитарные связи между странами. По его словам, сотрудничество в этой сфере даже не нуждается в перечислении:
— Мы очень близкие люди, народы: культура, язык, религия, история совместная, причем основанная не только на героическом относительно недавнем прошлом, но и уходящая глубоко своими корнями в века. Нас это все объединяет, и конечно, очень хорошо, что мы поддерживаем эту работу и в настоящее время.Особое внимание Глава российского государства уделил взаимодействию на уровне регионов. Работа в этом направлении очень важна, заявил он:
— Значительный объем наших отношений складывается на уровне регионального взаимодействия. Это и экономические связи, и человеческие.
Формат максимальной эффективностиАлександр Лукашенко отметил фразу из вступительного слова Владимира Путина о том, что это сейчас редкость, когда руководители государств встречаются с глазу на глаз:
— Думаю, что мы продолжим такой формат общения.
По словам белорусского лидера, выдумывать ничего не надо, так как стороны немало сделали, проведена работа на уровне правительств. Президент напомнил, что ранее было обозначено порядка 30 направлений по развитию сотрудничества, дорожных карт. И ранее главы государства, встречаясь в Сочи, договорились, что правительства двух стран поработают над ними — подновят и модернизируют:
— Действительно, правительства очень многое сделали. И России, и Беларуси. Они обновили формат. Мне сегодня посол Семашко докладывал, что там, может быть, осталось 6—7 дорожных карт (они сейчас уже по-новому называются, их ребрендинг провели), над которыми наши правительства работают. Все остальные, в принципе, готовы к подписанию. Поэтому план действий есть.
Александр Лукашенко также поблагодарил российского лидера за поддержку, которую российская сторона оказывает экономике Беларуси.
— Должен вас проинформировать, что это не зря. Деньги не выброшены на ветер, — подчеркнул он.
Глава государства в этой связи отметил, что как минимум половина торгового оборота Беларуси завязана на Россию, а сравнительно небольшая Беларусь является четвертым по значимости торговым партнером России. Страна потребляет много российских комплектующих и сырья. Белорусский лидер подчеркнул:
— Мы вкладываем в конечное производство, закупая в России огромное количество сырья и комплектующих. И этот объем все время нарастает. И если мы реализуем задуманные проекты, которые мы на пять лет утвердили, то импорт из России значительно увеличится.Александр Лукашенко пояснил, что полный ввод в строй Белорусской АЭС позволит сэкономить примерно 5 млрд кубометров природного газа. Тем не менее потребность в этом сырье в целом не снизится с учетом планов по строительству нового азотного комбината в Гродно.
— А это природный газ. Поэтому мы все равно будем потреблять природный газ во всевозрастающих объемах. Проект стоимостью 1,2—1,3 млрд, — сказал Президент. — Новый комбинат. Опыт у нас есть. У нас же такой работает там. Поэтому мы хотим увеличить объемы азотных удобрений. Если будет ваше поручение проработать вопрос, мы с «Газпромом» готовы этот проект реализовать.
Открыты друг другуАлександр Лукашенко также высказал слова благодарности за сотрудничество в области образования, в частности обучение студентов из Беларуси в российских вузах:
— Хоть у нас приличный уровень образования, но ребята активно используют вузы Российской Федерации, чтобы получить достойное образование.
В этой связи Президент Беларуси затронул и актуальную ныне тему борьбы с коронавирусом, производства вакцины. Он отметил достижения российских ученых в этом направлении:
— Я всегда говорю: и наше немножко там есть с советских времен — производство вакцин. У вас уже три зарегистрированные вакцины. И еще в разработке. Мы тоже идем этим путем. К осени мы получим и свою вакцину, специалисты у нас есть. Но сейчас активно закупаем у вас. Эта тема — вакцин — говорит о высочайшем уровне науки в Российской Федерации. А без образования науки не бывает. Это очень сильно повлияло на наших ребят в плане обучения в Российской Федерации. Ну и ребята из России приезжают. У нас тут, слава богу, барьеров никаких нет.
Глава белорусского государства обратил внимание и на вопросы восстановления транспортного сообщения между нашими странами:
— Спасибо за то, что прислушались к моей просьбе и открыли железнодорожное движение между двумя странами, увеличили пропускную возможность и возможность туда-сюда перемещаться нашим гражданам через воздушные ворота. Думаю, недалек тот момент, когда мы и автомобильное движение откроем. У нас проблем нет. Мы не закрыты здесь.
Он отметил, что Россия направляла в Беларусь специалистов, которые убедились в том, что страны находятся на примерно одинаковом уровне по заболеваемости.
— К счастью, сейчас резко начала снижаться заболеваемость. Дай бог, к осени или, может, к лету мы уже выйдем поближе к нулю, — добавил Президент Беларуси.
Владимир Путин в свою очередь, говоря о сотрудничестве двух стран, подчеркнул, что вопросы финансовой поддержки, конечно, важны, но это далеко не главное:
— Главное — это совместная работа и кооперация в реальном секторе экономики. У нас действительно за период эпидемии немного упал товарооборот, примерно на 15 процентов. Но все равно составил 28,5 млрд долларов. Это очень значимая цифра.
В контексте сотрудничества в борьбе с коронавирусной инфекцией Владимир Путин отметил, что российская сторона передала нашим специалистам технологии для производства вакцины против ковида.
Александр Лукашенко подчеркнул, что соответствующее производство в нашей стране планируется начать уже в марте.
…Как отмечал до начала мероприятия телеграм-канал «ПУЛ Первого», встреча лидеров двух государств не имела регламента. К обсуждению был запланирован самый широкий круг вопросов от двусторонней повестки до международной тематики. Проблематика совместного реагирования на возникающие вызовы, в том числе в сфере военной безопасности и борьбы с пандемией, взаимодействие в интеграционных структурах.
После встречи тет-а-тет Александр Лукашенко и Владимир Путин обменивались мнениями во время катания на горных лыжах. Лидеры стран также покатались на снегоходах. Затем президенты встретились за обедом и продолжили общение, которое в общей сложности длилось почти шесть с половиной часов...
(По материалам БЕЛТА.)
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ
Алексей Авдонин, аналитик БИСИ:
— Нужно понимать, что проведение таких встреч дает возможность отойти от протокольных мероприятий и тем самым дать возможность обсудить насущные проблемы в неформальной обстановке. Как правило, протокольные мероприятия требуют присутствия журналистов, представителей МИД с обеих сторон, тем самым это не позволяет обменяться мнениями между главами государств и поднять те темы, которые, возможно, в той или иной степени неправильно интерпретируют, к примеру, в рамках белорусско-российских отношений. Безусловно, неформальная встреча позволяет, во-первых, очень четко выстроить доверительные отношения, во-вторых, определить наиболее важные приоритеты для двух государств, исключая каких-либо третьих лиц, которые могли бы повлиять на процесс принятия решений. К слову, в условиях современных коммуникаций и скорости жизни формат «без галстуков» становится приоритетным. Понятно, есть определенные дипломатические каноны, требующие соблюдения всех правил, а есть формат, который дает возможность оперативно принимать решения, выстраивать эффективные отношения между двумя государствами и их главами и тем самым исключать нюансы, вредящие или способствующие промедлению реализации совместных проектов. Кстати, доверие и высокая надежность взаимодействия между Александром Лукашенко и Владимиром Путиным налицо, все это дает однозначный сигнал в первую очередь нашим оппонентам с объединенного Запада о том, что, несмотря на все их усилия, разорвать отношения между Беларусью и Россией не удалось, а также однозначно означает поддержку Лукашенко и Минска в целом в рамках интеграции.
Андрей Савиных, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания по международным делам:
— В целом встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина — логичная и естественная форма взаимодействия президентов стран-соседок и союзниц. Всегда есть вопросы, которые быстрее и эффективнее решаются именно на уровне первых лиц.
Насыщенная интеграционная повестка государств, которые являются ближайшими союзниками, диктует режим плотного взаимодействия, в том числе на уровне президентов. А с учетом постоянно усложняющейся геополитической обстановки в мире возникает необходимость откровенного и детального разговора по многим актуальным вопросам. Это и международная повестка дня, борьба с пандемией, экономическое сотрудничество, взаимодействие в сфере энергетики, торговли, образования.