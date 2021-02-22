Президенты Беларуси и России провели встречу в Сочи

— Мы просто близкие люди, у нас очень близкие народы и страны. И мы вполне можем в любой форме обсуждать наши серьезные проблемы.

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Большой комплекс работы

— Мы очень близкие люди, народы: культура, язык, религия, история совместная, причем основанная не только на героическом относительно недавнем прошлом, но и уходящая глубоко своими корнями в века. Нас это все объединяет, и конечно, очень хорошо, что мы поддерживаем эту работу и в настоящее время.

Формат максимальной эффективности

— Мы вкладываем в конечное производство, закупая в России огромное количество сырья и комплектующих. И этот объем все время нарастает. И если мы реализуем задуманные проекты, которые мы на пять лет утвердили, то импорт из России значительно увеличится.

Открыты друг другу

(По материалам БЕЛТА.)





ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

Как заявил Владимир Путин, в повестке — «большой комплекс работы»:Владимир Путин обратил внимание, что Россия является крупнейшим торгово-экономическим партнером Беларуси:Президент России также отметил тесные гуманитарные связи между странами. По его словам, сотрудничество в этой сфере даже не нуждается в перечислении:Особое внимание Глава российского государства уделил взаимодействию на уровне регионов. Работа в этом направлении очень важна, заявил он:Александр Лукашенко отметил фразу из вступительного слова Владимира Путина о том, что это сейчас редкость, когда руководители государств встречаются с глазу на глаз:По словам белорусского лидера, выдумывать ничего не надо, так как стороны немало сделали, проведена работа на уровне правительств. Президент напомнил, что ранее было обозначено порядка 30 направлений по развитию сотрудничества, дорожных карт. И ранее главы государства, встречаясь в Сочи, договорились, что правительства двух стран поработают над ними — подновят и модернизируют:Александр Лукашенко также поблагодарил российского лидера за поддержку, которую российская сторона оказывает экономике Беларуси.— подчеркнул он.Глава государства в этой связи отметил, что как минимум половина торгового оборота Беларуси завязана на Россию, а сравнительно небольшая Беларусь является четвертым по значимости торговым партнером России. Страна потребляет много российских комплектующих и сырья. Белорусский лидер подчеркнул:Александр Лукашенко пояснил, что полный ввод в строй Белорусской АЭС позволит сэкономить примерно 5 млрд кубометров природного газа. Тем не менее потребность в этом сырье в целом не снизится с учетом планов по строительству нового азотного комбината в Гродно.сказал Президент.Александр Лукашенко также высказал слова благодарности за сотрудничество в области образования, в частности обучение студентов из Беларуси в российских вузах:В этой связи Президент Беларуси затронул и актуальную ныне тему борьбы с коронавирусом, производства вакцины. Он отметил достижения российских ученых в этом направлении:Глава белорусского государства обратил внимание и на вопросы восстановления транспортного сообщения между нашими странами:Он отметил, что Россия направляла в Беларусь специалистов, которые убедились в том, что страны находятся на примерно одинаковом уровне по заболеваемости.добавил Президент Беларуси.Владимир Путин в свою очередь, говоря о сотрудничестве двух стран, подчеркнул, что вопросы финансовой поддержки, конечно, важны, но это далеко не главное:В контексте сотрудничества в борьбе с коронавирусной инфекцией Владимир Путин отметил, что российская сторона передала нашим специалистам технологии для производства вакцины против ковида.Александр Лукашенко подчеркнул, что соответствующее производство в нашей стране планируется начать уже в марте.…Как отмечал до начала мероприятия телеграм-канал «ПУЛ Первого», встреча лидеров двух государств не имела регламента. К обсуждению был запланирован самый широкий круг вопросов от двусторонней повестки до международной тематики. Проблематика совместного реагирования на возникающие вызовы, в том числе в сфере военной безопасности и борьбы с пандемией, взаимодействие в интеграционных структурах.После встречи тет-а-тет Александр Лукашенко и Владимир Путин обменивались мнениями во время катания на горных лыжах. Лидеры стран также покатались на снегоходах. Затем президенты встретились за обедом и продолжили общение, которое в общей сложности длилось почти шесть с половиной часов...— Нужно понимать, что проведение таких встреч дает возможность отойти от протокольных мероприятий и тем самым дать возможность обсудить насущные проблемы в неформальной обстановке. Как правило, протокольные мероприятия требуют присутствия журналистов, представителей МИД с обеих сторон, тем самым это не позволяет обменяться мнениями между главами государств и поднять те темы, которые, возможно, в той или иной степени неправильно интерпретируют, к примеру, в рамках белорусско-российских отношений. Безусловно, неформальная встреча позволяет, во-первых, очень четко выстроить доверительные отношения, во-вторых, определить наиболее важные приоритеты для двух государств, исключая каких-либо третьих лиц, которые могли бы повлиять на процесс принятия решений. К слову, в условиях современных коммуникаций и скорости жизни формат «без галстуков» становится приоритетным. Понятно, есть определенные дипломатические каноны, требующие соблюдения всех правил, а есть формат, который дает возможность оперативно принимать решения, выстраивать эффективные отношения между двумя государствами и их главами и тем самым исключать нюансы, вредящие или способствующие промедлению реализации совместных проектов. Кстати, доверие и высокая надежность взаимодействия между Александром Лукашенко и Владимиром Путиным налицо, все это дает однозначный сигнал в первую очередь нашим оппонентам с объединенного Запада о том, что, несмотря на все их усилия, разорвать отношения между Беларусью и Россией не удалось, а также однозначно означает поддержку Лукашенко и Минска в целом в рамках интеграции.— В целом встреча ­Александра Лукашенко и ­Владимира ­Путина — логичная и естественная форма взаимодействия ­президентов стран-соседок и союзниц. Всегда есть вопросы, которые быстрее и эффективнее решаются именно на уровне первых лиц.Насыщенная интеграционная повестка государств, которые являются ближайшими союзниками, диктует режим плотного взаимодействия, в том числе на уровне президентов. А с учетом постоянно усложняющейся геополитической обстановки в мире возникает необходимость откровенного и детального разговора по многим актуальным вопросам. Это и международная повестка дня, борьба с пандемией, экономическое сотрудничество, взаимодействие в сфере энергетики, торговли, образования.