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Почему встречу Лукашенко и Путина нервно восприняли на Западе? Спросили у эксперта

Вчерашние переговоры в Сочи – яркий пример делового, конструктивного национально-выверенного диалога, отметил заведующий отделом социологии государственного управления Института социологии НАН, кандидат философских наук Николай Щекин в комментарии «СБ. Беларусь сегодня»:


– Главное – сохранить страну, эффективное экономическое развитие в постпандемический период. Убежден, что встреча Глав государств нервно воспринята на Западе, потому что по их планам Беларусь в данный период уже должна бы быть в ареоле интересов западных элит и спецслужб. Сама встреча – это, с одной стороны, знаковый сигнал для всех, кто уже потирал руки и считал свою личную прибыль, а с другой – символ уверенности белорусского общества в выбранном пути. Встреча, на мой взгляд, окончательно поставила заслон врагам белорусского народа и безапелляционно определила приоритеты развития страны – суверенность, безопасность и динамичное развитие.

Эксперт обратил внимание, что Президент Беларуси демонстрирует уверенность, непоколебимость в своем политическом выборе, преданность гражданам своей страны. По словам Николая Щекина, особую актуальность встреча Глав государств приобретает в постмюнхенской период, на которой лидеры стран НАТО открыто подтвердили свои намерения в экспансии новых территорий:

– Беларусь – один из последних форпостов, который спутал все планы западных спецслужб по слому славянского единства. Уверен, через пару месяцев мы услышим об очередной сорвавшейся попытке втянуть Беларусь в орбиту своих прозападных колониальных интересов. Мы должны быть готовы к разным вариантам развития событий, но прежде всего – быть готовыми в очередной раз показать решимость по отстаиванию суверенности страны.
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Фото: Алексей МАТЮШ
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