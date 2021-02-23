Почему встречу Лукашенко и Путина нервно восприняли на Западе? Спросили у эксперта

Эксперт обратил внимание, что Президент Беларуси демонстрирует уверенность, непоколебимость в своем политическом выборе, преданность гражданам своей страны. По словам Николая Щекина, особую актуальность встреча Глав государств приобретает в постмюнхенской период, на которой лидеры стран НАТО открыто подтвердили свои намерения в экспансии новых территорий: